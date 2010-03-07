300 واحد آموزشی در قم برای اسکان زائران نوروزی اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمدحسین امین جعفری صبح یکشنبه در دومین جلسه ستان اسکان فرهنگیان استان قم خدمت به همنوعان را در مسیر زندگی و به خصوص در ایام تعطیلات توفیق الهی برشمرد و بر تلاش همه جانبه برای انجام خدمات شایسته به مسافرین شهر کریمه اهل بیت(س) در تعطیلات نوروز تاکید کرد.



وی با بیان اینکه امسال برای اولین بار پذیرش زائران نوروزی از طریق سامانه اطلاع‌رسانی صورت می‌گیرد، تصریح کرد: هدف از این اقدام رضایت بیشتر مراجعه‌کنندگان و صرفه جویی در وقت زائران نوروزی است.



امین جعفری خاطرنشان کرد: با ایجاد مدیریت اطلاع‌رسانی و ارسال بخشنامه به سراسر کشور، در پذیرش زائران اقدام شده و از ساعت 14 روز 10 اسفند ماه کار ثبت نام از علاقمندان آغاز شده و تاکنون تعداد قابل توجهی از هموطنان برای اسکان در مراکز آموزشی قم ثبت‌نام کردند.



رئیس سازمان آموزش و پرورش استان قم پایان مهلت ثبت‌نام از طریق سامانه را روز 25 اسفندماه اعلام کرد و یادآور شد: بعد از اتمام ثبت‌نام از علاقمندان، کار پذیرش زائران در ستادهای اسکان واقع در نواحی چهارگانه آموزش و پرورش انجام خواهد شد.



وی ابراز امیدواری کرد که امسال نیز همچون سال گذشته سازمان آموزش و پرورش استان بتواند با انجام وظایف خود و تلاش و جدیت در جلب رضایت زائران فرهنگی و غیرفرهنگی استان اقدام کند تا این افراد با خاطری آسوده پس از اتمام سفر، قم را به محل سکونت خود ترک کنند.

