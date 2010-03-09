به گزارش خبرنگار مهر، محمود ملاباشی روز سه شنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر افزود: مبلغ کل وام شهریه که برای دانشجویان دانشگاههای آزاد، غیر انتفاعی، پیام نور و دانشگاههای دولتی در سال جاری قرار بود اختصاص یابد 120 میلیارد تومان بود که متاسفانه تنها 72 درصد آن در سال جاری اختصاص یافت.

رقم پیشنهادی وام شهریه برای بودجه سال آینده

وی اضافه کرد: هنوز رقم نهایی وام شهریه برای بودجه سال 89 نهایی نشده است و پس از تصویب نهایی بودجه می توان در این مورد اظهار نظر کرد.

ملاباشی خاطرنشان کرد: رقم پیشنهادی وام شهریه 300 میلیارد تومان است که می تواند دو برابر پوشش فعلی را عملی کند و جهش بزرگی در پرداخت شهریه خواهد بود که در صورت تصویب مجلس و اختصاص حداقل 80 درصد آن می تواند به دانشجویان کمک کند.

تنها 3 درصد دانشجویان بورسیه از ابتدای انقلاب به کشور بازنگشته اند

وی درپاسخ به پرسشی در زمینه عدم بازگشت دانشجویان بورسیه وزارت علوم گفت: تنها 3 درصد دانشجویان بورسیه از ابتدای انقلاب به کشور بازنگشته اند که عدد نهایی آنها 400 نفر از میان 12 هزار دانشجوی بورسیه وزارت علوم است.

معاون وزیر علوم تاکید کرد: البته منظور از عدم بازگشت افراد بخشی به عدم آزاد کردن سندهای آنها در نزد وزارت علوم بازمی گردد یعنی ممکن است فردی به کشور بازگشته باشد اما برای تسویه به ما مراجعه نکرده باشد و خود فرد در بخش صنعت مشغول کار شده باشد.

وی اضافه کرد: علت عدم برگشت این سه درصد بررسی نشده است اما بیشتر این افراد از کشور کانادا بازنگشته اند.

اعزام دانشجو به هزینه شخصی به هیچ یک از کشورهای دنیا ممنوع نیست

ملاباشی در خصوص ممنوعیت اعزام دانشجو به کشورهای دیگر خاطرنشان کرد: اعزام دانشجو به هزینه شخصی به هیچ یک از کشورهای دنیا ممنوع نیست و هر فردی که پول خرج می کند خودش صلاح می داند در کدام کشور و در چه سطح علمی هزینه کند و یا در چه کشورهایی تحصیل کند که سازگاری بیشتری با جمهوری اسلامی ایران دارند.

وی اضافه کرد: در حال حاضر کشورهای انگلیس، آمریکا و کانادا رفتارهای دانشجو مآبانه و بشر دوستانه ای با دانشجویان ما ندارند و ما توصیه نمی کنیم که دانشجویان به این کشورها اعزام شوند.

معاون دانشجویی با اشاره به برنامه های دولت دهم برای توسعه برنامه های رفاهی برای دانشجویان گفت: برنامه هایی در این زمینه در حال انجام است که پس از تصویب نهایی اعلام می شود.

بازنگری آیین نامه های دانشجویان غیرایرانی و انتقال ایرانیان شاغل به تحصیل در خارج از کشور

وی در مورد آیین نامه های مربوط به دانشجویان غیر ایرانی و انتقال ایرانیان شاغل به تحصیل در خارج از کشور گفت: این آیین نامه ها در حال بازنگری هستند و در بخش دانشجویان غیرایرانی اولویت آیین نامه ایجاد رفاه نسبی بیشتر برای این دانشجویان است.

ملاباشی اضافه کرد: آیین نامه ایرانیان شاغل به تحصیل در خارج از کشور نیز بازنگری می شود.

60 هزار دانشجوی ایرانی در خارج از کشور تحصیل می کنند

وی در مورد آمار مهاجرت نخبگان به خارج از کشور یادآور شد: از افرادی که با هزینه شخصی در خارج از کشور به تحصیل می پردازند آمار دقیقی وجود ندارد اما بر اساس آمار وزارت امور خارجه 60 هزار دانشجوی ایرانی در خارج از کشور تحصیل می کنند و از میان آنها 45 هزار نفر در دوره های کاردانی و کارشناسی و 15 هزار نفر در دوره های تحصیلات تکمیلی تحصیل می کنند.