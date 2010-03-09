اعتبار دولتی شهرداری ارومیه دو برابر می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، سید جواد محمودی ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح همزمان پروژه‌های آماده افتتاح شهراری ارومیه افزود: در این راستا شهرداری ارومیه نیز در جهت اجرای پروژه عمران و زیبا سازی شهر در تمامی نقاط شهر به صورت عادلانه حرکت کند.

وی با تاکید بر اینکه مطالعات طرح جامع فضای سبز باید در اجرای پروژه ها مد نظر قرار گیرد، اظهار داشت: باید بهترین پروژه ها را برای خدمات رسانی بهتر به مردم اجرا کنیم.

محمودی در ادامه با تقدیر از فعالیت های صورت گرفته در توسعه خدمات شهرداری ارومیه در سال های اخیر گفت: باید با اجرای پروژه های متعدد موجبات ایجاد رضایت بیشتر در بین شهروندان را فراهم کنیم.

معاون امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی همچنین بر رعایت عدالت در توزیع پروژه های عمران شهری در ارومیه تاکید کرد و افزود: دولت دهم بر اجرای عادلانه پروژه های عمرانی با در نظر گرفتن محرومیت در نقاط مختلف اهتمام دارد، که این امر باید مد نظر مدیران دستگاه های اجرایی قرار گیرد.

محمودی با مثبت ارزیابی کردن اجرای طرح کارت بلیط الکترونیکی شهروند در ارومیه افزود: ارومیه دومین شهر کشور است که این پروژه در آن اجرایی می شود و این امر مایه مباهات شهروندان است و نشان از توجه ویژه مدیریت شهری به حفظ کرامت شهروندان دارد.

