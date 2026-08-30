۳ طرح عمران شهری در بادوله افتتاح و اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی یکشنبه شب در آیین افتتاح و آغاز عملیات اجرایی طرح‌های عمران شهری بادوله با تبریک فرارسیدن هفته دولت اظهار کرد: اجرای پروژه‌های عمرانی باید بر اساس نیاز و اولویت‌های واقعی مردم و با نگاه کارشناسی دنبال شود.

وی افزود: رویکرد دولت چهاردهم اجرای طرح‌ها بر مبنای کار کارشناسی است و انتظار داریم پروژه‌های عمرانی نیز بر اساس اولویت‌بندی و به صورت عادلانه در نقاط مختلف شهر اجرا شوند تا همه شهروندان از مزایا و خدمات دولت بهره‌مند شوند.

فرماندار دشتی ادامه داد: توزیع عادلانه امکانات و اعتبارات در نقاط مختلف شهری از موضوعات مهمی است که باید در برنامه‌ریزی‌ها مورد توجه قرار گیرد و اجرای پروژه‌ها نباید صرفاً به یک منطقه خاص محدود شود.

مقاتلی با اشاره به نقش اجرای طرح‌های عمرانی در افزایش رضایتمندی مردم گفت: توسعه زیرساخت‌های شهری و اجرای پروژه‌های عمران شهری می‌تواند به بهبود کیفیت زندگی، ایجاد آرامش و افزایش رضایتمندی شهروندان منجر شود.

وی بر ضرورت اطلاع‌رسانی مناسب خدمات و اقدامات دولت تأکید کرد و افزود: مدیران و دستگاه‌های اجرایی باید خدمات و دستاوردهای دولت را به شکل مناسب برای مردم تبیین و اطلاع‌رسانی کنند، چراکه بیان اقدامات انجام شده نقش مهمی در امیدآفرینی و تقویت اعتماد عمومی دارد.