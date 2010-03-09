سالانه برای 53 هزار نفر در خراسان رضوی باید شغل ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مختاری عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران در سازمان بازرگانی این استان افزود: بخش کشاورزی در زمینه ایجاد اشتغال نتوانسته است به خوبی نقش ایفا کند به طوریکه سهم بخش کشاورزی در اشتغال از 47 درصد در سال 50 به 23 درصد در سال 85 کاهش یافته است.

عضو هیئت علمی هسته مطالعات و پژوهشهای سازمان بازرگانی خراسان رضوی اظهار داشت: اساس شکیل گیری اجتماع را بر پایه تقسیم کار دانست و افزود: طی سال های 78 تا 88 نرخ رشد جمعیت استان 1.5 درصد کاهش یافته است در حالیکه باید طی این مدت 534 هزار نفر به جمعیت فعال اسان اضافه می شد.

مختاری افزود: با توجه به اینکه بخش بازرگانی در برگیرنده حوزه های مختلفی است باید سهم آن در حوزه اشتغال زایی و بهره مندی از تسهیلات اشتغالزایی افزایش یابد.