به گزارش خبرنگار مهر، با نتایجی که در هفته بیست و نهم لیگ برتر رقم خورد، رده بندی چهار تیم بالای جدول به شکل زیر در آمد:

1- سپاهان اصفهان 59 امتیاز - تفاضل گل 35+

2- ذوب آهن اصفهان 53 امتیاز - تفاضل گل 15+

3- پرسپولیس 50 امتیاز - تفاضل گل 10+

4- استقلال 46 امتیاز - تفاضل 14+

در حال حاضر رقابت قهرمانی بین دو تیم بالای جدول یعنی سپاهان و ذوب آهن است. البته تیم‌هایی چون پرسپولیس و استقلال هم روی کاغذ شانس دارند اما سپاهان با سه پیروزی در پنج دیدار پیش رو می تواند این دو تیم مدعی را از کورس قهرمانی خارج کند. استقلال البته در صورتی در جرگه مدعیان قهرمانی قرار می گیرد که بتواند در دیدار عصر امروز برابر پاس همدان به سه امتیاز دست یابد در غیر این صورت آبی پوشان در همین هفته بیست و نهم حتی روی کاغذ هم شانسی برای قهرمانی نخواهند داشت.

در زیر به دیدارهای سه تیم بالای جدول در پنج هفته پایانی لیگ برتر اشاره شده است:

هفته سی‌ام

* استیل آذین تهران - سپاهان اصفهان

* ذوب آهن اصفهان - پیکان قزوین

* پرسپولیس - سایپا کرج

هفته سی و یکم

* سپاهان اصفهان - راه آهن شهرری

* استقلال تهران - ذوب آهن اصفهان

* تراکتورسازی تبریز - پرسپولیس

هفته سی و دوم

* ابومسلم مشهد - سپاهان اصفهان

* ذوب آهن اصفهان - مقاومت شهید سپاسی شیراز

* پرسپولیس - استیل آذین تهران

هفته سی و سوم

* سپاهان اصفهان - پیکان قزوین

* فولادخوزستان - ذوب آهن اصفهان

* ابومسلم مشهد - پرسپولیس

هفته سی و چهارم

* پرسپولیس - سپاهان اصفهان

* ذوب آهن اصفهان - ملوان بندرانزلی

سپاهان اصفهان در پنج هفته پیش رو دو بار در خانه به میدان می رود و سه دیدار خارج از خانه هم خواهد داشت، البته حریفان تعقیب کننده سپاهان (ذوب آهن و پرسپولیس) این شانس را دارند که یک بازی خانگی بیشتر از این تیم برگزار کنند. سپاهان در پنج هفته پیش رو به غیر از پیکان با تیمهایی بازی می کند که یا مدعی کسب سهمیه لیگ قهرمانان آسیا هستند و یا برای ماندن در لیگ برتر تلاش می کنند.

بازی با استیل آذین در تهران، رویارویی با راه آهن در فولادشهر، سفر به مشهد و بازی با تیم ابومسلم که خطر سقوط به لیگ برتر را بشدت احساس می کند و دست آخر رویارویی با پرسپولیس که نتایج سپاهان می تواند این تیم را هم تا هفته آخر مدعی قهرمانی نگاه دارد، همه و همه نشان می دهد کار سپاهان آسان نیست. در این بین شاگردان قلعه نویی یک بازی خانگی هم مقابل پیکان برگزار می کنند، تیمی که در خانه‌اش پنج گل از سپاهان خورده است در اصفهان نمی تواند حریف سختی برای قلعه نویی و شاگردانش باشد.

ذوب آهن اصفهان کار به مراتب آسان تری نسبت به سپاهان دارد. این تیم سه بازی تقریبا آسان مقابل تیم‌های ملوان بندرانزلی، مقاومت سپاسی شیراز و پیکان قزوین در خانه‌اش دارد. دستیابی به پیروزی در مصاف با این تیم‌ها که نه خطر سقوط به لیگ برتر را احساس می کنند و نه مدعی قهرمانی و کسب سهمیه لیگ قهرمانان آسیا هستند درهفته‌های پایانی لیگ آسان تر از دیگر بازی‌هاست.

البته شاگردان ابراهیم زاده دو مسابقه دشوار هم خواهند داشت، رویارویی با استقلال در ورزشگاه آزادی در هفته سی و یکم و جدال با فولاد در ورزشگاه تختی اهواز در فاصله یک هفته مانده به پایان مسابقات لیگ. ذوب آهن اگر می خواهد در کورس بماند و با همشهری قدرتمند خود تا پای قهرمانی بجنگد باید در این دیدارها امتیاز کسب کند. این تیم به گفته سرمربی اش فعلا یک فینال را از دست داده و پنج فینال دشوار دیگر پیش رو دارد.

پرسپولیس در بین مدعیان بالای جدول کار به مراتب دشوارتری دارد. این تیم شاید بتواند از سد سایپا و مایلی کهن در هفته سی ام بگذرد اما در ادامه باید به تبریز سفر کند و با تراکتورسازی و هوادارانش بجنگد، در خانه از استیل آذین و سرخپوشان قدیمی پذیرایی کند. در مشهد مقابل ابومسلم در حال سقوط بایستد و در نهایت با ایستادن برابر سپاهان به کار خود در لیگ هشتم پایان دهد.

شاید کار پرسپولیس در چند هفته پیش رو تمام شود. پرسپولیس اگر در دو بازی آینده هم امتیاز از دست بدهد رویایی قهرمانی برایش تمام می شود. تنها در صورتی امید قهرمانی در دل سرخپوشان روشن می ماند که در تمامی دیدارهای پیش رو برنده شوند و البته سپاهان هم امتیاز از دست بدهد، اتفاقی که وقوع آن تقریبا بعید به نظر می رسد. البته نمی توان از اتفاقات فوتبال هم به سادگی گذشت.

حسن بزرگ سپاهان در مقایسه با دو مدعی دیگر تفاضل گل بالای این تیم است که قلعه نویی به درستی از آن به عنوان یک امتیاز یاد کرده است. او که فصل گذشته استقلال را با تفاضل گل بهتر نسبت به ذوب آهن قهرمان لیگ برتر کرد، ارزش تفاضل گل بالای سپاهان را می داند.