وزیر خارجه لبنان بر تعمیق روابط بیروت با تهران تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی الشامی وزیر امورخارجه لبنان عصر امروز شنبه با رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی دیدار کرد و پیرامون گسترش روابط دوجانبه به بحث و گفتگو پرداخت.

در این دیدار علا الدین بروجردی با تاکید بر اهمیت مناسبات اقتصادی و تجاری در تحیکم و تقویت همکاریهای فیمابین افزود: باید از تمام ظرفیتها و توانمندیهای دو کشور در عرصه های گوناگون استفاده کرد.

وی در ادامه ضرورت اجرایی شدن توافقات به عمل آمده توسط مسئولان دو کشور در زمینه های مختلف را یادآور شد.

بروجردی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه رویکرد جمهوری اسلامی ایران در همکاری مثبت و سازنده با کشورهای اسلامی و عربی است افزود: جمهوری اسلامی ایران آمادگی دارد در جهت حفظ منافع متقابل و پیشرفت و توسعه کشورهای اسلامی همکاری کند.

وی تصریح کرد: ظرفیتهای فراوانی وجود دارد که متاسفانه از این ظرفیتها استفاده کافی نمی شود.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به نقش برجسته پارلمانهای دو کشور در تقویت و تحکیم مناسبات فیمابین بر ضرورت افزایش روابط پارلمانی و تبادل نظر و همکاریهای میان دو مجلس تاکید کرد و دیدارهای متقابل مقامات پارلمانی را زمینه ساز توسعه و گسترش هر چه بیشتر روابط میان دو کشور دانست.

بروجردی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه سیاستهای قدرتهای بزرگ در زمینه فناوری هسته ای، انحصاری کردن دانش هسته ای است گفت: اینکه کشورهای بزرگ دانش هسته ای را در انحصار خود داشته باشند یک تفکر قرون وسطایی است و نمی توان ملتها را از داشتن چنین توانمندیهایی محروم کرد.

الشامی نیز در این ملاقات با ابراز خرسندی از تشکیل کنفرانس خلع سلاح اتمی در تهران کنفرانس تهران را بسیار مفید و جدی ارزیابی کرد.

وی در ادامه بر پیگیری و تداوم این گونه نشستها در سطح منطقه تاکید کرد.

وزیر امورخارجه لبنان ابراز امیدواری کرد: در استفاده از انرژی هسته ای به صورت صلح آمیز به جای استفاده نادرست از آن در سطح منطقه و جهان افزایش یابد.

وی روابط فیمابین را خوب ارزیابی کرد و خواستار تعمیق و تحکیم هر چه بیشتر مناسبات ایران و لبنان شد.