رابطه افزایش حملات پ.ک.ک با سفر بارزانی به آنکارا

به گزارش خبرگزاری مهر، حریت در گزارش خود می نویسد : حملات مرگ بار پ.ک.ک در دو هفته گذشته در حالی انجام شد که قرار است ظرف روزهای آینده "مسعود بارزانی" به ترکیه سفر کند و از آنجا که رئیس اقلیم کردستان عراق مجبور است بین آنکارا و حزب کارگران کردستان یکی را انتخاب کند این حملات در واقع پیامی از سوی پ.ک.ک به ترکیه و بارزانی محسوب می شود.

در همین رابطه ژنرال "ایلکر باشبوغ" رئیس ستاد مشترک ارتش ترکیه روز گذشته اعلام کرد که آنکارا انتظار افزایش حملات تروریستی از سوی پ.ک.ک را در ماه های آوریل و می ( ماه گذشته و فعلی میلادی ) داشته است.

حریت می نویسد : این حملات پس از آن شدت گرفت که در تاریخ 11 آوریل نقشه راهی از سوی آمریکا، ترکیه و عراق برای مبارزه با پ.ک.ک اعلام شد. این طرح برای هماهنگ شدن اقدامات سه طرف ذکر شده در مبارزه با حزب جدائی طلب کارگران کردستان آماده شده بود.

اما آنچه مهمتر است این مورد است که این حملات در هنگام اعلام سفر مسعود بارزانی به ترکیه افزایش یافته اند. هر چند تاریخ دقیق این سفر هنوز اعلام نشده، اما بر اساس برنامه موجود بارزانی در ماه جاری به ترکیه می رود.

شمال عراق و بویژه کوه های کردستان از گذشته محل پنهان شدن اعضای پ.ک.ک بوده و حتی در این راه زمستان دو سال قبل ترکیه حملات پردامنه ای را در شمال عراق علیه مواضع پ.ک.ک انجام داد.

در این میان برخی شایعات و ادعاها نیز مبنی بر حمایت اقلیم کردستان از پ.ک.ک وجود دارد و کارشناسان امور دفاعی ترکیه معتقدند از آنجا که سفر بارزانی به ترکیه موجب تحکیم روابط آنکارا با اقلیم کردستان می شود این امر موجب نگرانی حزب کارگران کردستان می شود و این حزب از سفر ذکر شده احساس خطر می کند .

حزب جدایی طلب کارگران کردستان موسوم به پ.ک.ک از سال 1984 میلادی اقدامات خود را علیه آنکارا آغاز کرده و در جریان فعالیتهای تروریستی این گروه شورشی تاکنون بیش از 38 هزار نفر کشته شده اند.

حزب کارگران کردستان از سوی آمریکا، اتحادیه اروپا و دولت ترکیه به عنوان یک گروه تروریستی شناخته شده است.