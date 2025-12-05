خشم آنکارا از سفر بارزانی به ترکیه با محافظان مسلح

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سفر مسعود بارزانی رئیس حزب دموکرات کردستان عراق همراه به محافظان تا بن دندان مسلح استان شرناق در جنوب شرق ترکیه به شدت خشم آنکارا را برانگیخت.
ترکیه، پس از آنکه مسعود بارزانی، رئیس حزب دموکرات کردستان عراق اوایل هفته جاری در سفری به منطقهای مرزی با اکثریت کرد در خاک ترکیه، با تیمی از محافظان مسلح و یونیفورمپوش دیده شد، درخواست توضیح کرد.
بارزانی برای حضور در یک نشست درباره یک شاعر کرد، به منطقه جزیره در استان شرناق در جنوبشرق ترکیه رفت. چند مقام ترک، از جمله معاون وزیر کشور نیز در این نشست حضور داشتند. بارزانی که از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۷ ریاست دولت اقلیم کردستان عراق را بر عهده داشت، همچنان قدرتمندترین شخصیت سیاسی این منطقه به شمار میرود.
اختلاف اخیر که ممکن است تلاشهای ترکیه و دولت اقلیم کردستان عراق برای بهبود روابط دوجانبه را با مشکل مواجه کند، بر سر یک ویدئوی منتشرشده از بارزانی بود؛ ویدئویی که آنکارا آن را توهین به دولت ترکیه دانست و بیان کرد که این صحنهها توانایی ترکیه در حفاظت از میهمانان خارجی در خاک خود را زیر سؤال میبرد.
«دولت باغچلی»، رئیس حزب حرکت ملی و متحد سیاسی رجب طیب اردوغان، بارزانی را متهم کرد که سفرش را به نمایش تبدیل کرده است. او گفت: ننگ بزرگی است که افرادی با یونیفورم خارجی و اسلحههای دوربرد در خاک کشور ما رفتوآمد کنند.
در واکنش به این مسأله، دفتر بارزانی اعلام کرد این سخنان حاصل ذهنیت تحقیرآمیز است و افزود تمام تدابیر امنیتی اتخاذشده در جریان سفر بارزانی مطابق با پروتکلهای امضاشده میان مقامهای ترکیه و عراق انجام شده است.
دفتر بارزانی در بیانیهای افزود: ما تصور میکردیم که خداوند، «دولت باغچلی» را هدایت کرده و او از نژادپرستی و تحقیر دست برداشته است. اما بهنظر میرسد او همچنان همان گرگ خاکستری قدیمی است، فقط اکنون لباس میش بر تن دارد.
اشاره بارزانی به نماد حزب حرکت ملی گرگ خاکستری است.
آنکارا امیدوار است خلع سلاح «پ ک ک» بتواند ثبات را در منطقه گستردهتر مناطق تحت اداره اقلیم کردستان عراق که محل استقرار نیروهای این حزب است بهبود بخشد.
وزارت کشور ترکیه اعلام کرد که در حال تحقیق درباره تصاویر محافظان مسلح در جریان سفر بارزانی است. وزارت خارجه ترکیه نیز بیانیه دفتر بارزانی را غیرقابل قبول، تحریکآمیز و توهینآمیز خواند.
وزارت خارجه ترکیه تأکید کرد که از طرف عراقی درخواست شده است توضیحاتی ارائه دهد و اقداماتی علیه افراد دخیل در این موضوع صورت بگیرد.
رجب طیب اردوغان رئیسجمهور ترکیه، نیز اظهارات دفتر بارزانی را بیادبانه و غیرقابل قبول توصیف و ابراز امیدواری کرد این خطای فاحش اصلاح شود.
نظر شما