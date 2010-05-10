کارخانه در بیمارستان بستری شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مربی والیبال کشورمان که در رقابتهای لیگ برتر 88 هدایت تیم پتروشیمی را بر عهده داشت، به دنبال اتمام کارش در این تیم ماهشهری یکشنبه شب به تهران بازگشت اما به دلیل شرایط نامساعد روحی و جسمانی بلافاصله به بیمارستان کسری مراجعه کرد و در این بیمارستان بستری شد.
منیژه افشینفر، همسر مصطفی کارخانه در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تایید این مطلب اظهارداشت: پزشک معالج، اضطراب و استرس بیش از حد ناشی از حضور در رقابتهای باشگاهی را دلیل اصلی به هم ریختن اوضاع روحی و جسمانی مصطفی کارخانه عنوان کرده است. به همین دلیل توصیه کرد در بیمارستان بستری شود و تا زمان بهبود کامل وضعیت عمومی تحت نظر باشد.
همسر مصطفی کارخانه با بیان اینکه آزمایشهای زیادی از وی به عمل آمده است اعلام کرد که در حال حاضر شرایط کلی او خوب است.
مصطفی کارخانه که تا سال گذشته با تیم پیکان قهرمانیهای زیادی را در لیگ ایران و آسیا جشن گرفته بود و تیم جوانان را هم صاحب مدال جهانی کرده بود، امسال با تیم پتروشیمی به عنوان هفتم مسابقات لیگ برتر 88 دست یافت.
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