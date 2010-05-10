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۲۰ اردیبهشت ۱۳۸۹، ۹:۲۵

پس از بازگشت از ماهشهر/

کارخانه در بیمارستان بستری شد

کارخانه در بیمارستان بستری شد

مصطفی کارخانه یکشنبه شب به دلیل شرایط نامساعد جسمانی و روحی در بیمارستان کسری تهران بستری شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این مربی والیبال کشورمان که در رقابت‏های لیگ برتر 88 هدایت تیم پتروشیمی را بر عهده داشت، به دنبال اتمام کارش در این تیم ماهشهری یکشنبه شب به تهران بازگشت اما به دلیل شرایط نامساعد روحی و جسمانی بلافاصله به بیمارستان کسری مراجعه کرد و در این بیمارستان بستری شد.

منیژه افشین‎فر، همسر مصطفی کارخانه در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تایید این مطلب اظهارداشت: پزشک معالج، اضطراب و استرس بیش از حد ناشی از حضور در رقابت‎های باشگاهی را دلیل اصلی به هم ریختن اوضاع روحی و جسمانی مصطفی کارخانه عنوان کرده است. به همین دلیل توصیه کرد در بیمارستان بستری شود و تا زمان بهبود کامل وضعیت عمومی تحت نظر باشد.

همسر مصطفی کارخانه با بیان اینکه آزمایش‎های زیادی از وی به عمل آمده است اعلام کرد که در حال حاضر شرایط کلی او خوب است.

مصطفی کارخانه که تا سال گذشته با تیم پیکان قهرمانی‎های زیادی را در لیگ ایران و آسیا جشن گرفته بود و تیم جوانان را هم صاحب مدال جهانی کرده بود، امسال با تیم پتروشیمی به عنوان هفتم مسابقات لیگ برتر 88 دست یافت.

کد مطلب 1079977

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