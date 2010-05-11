شیوه نامه ثبت نام در دبیرستانهای سمپاد اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدتقی صابری با تاکید بر محدودیت ظرفیت پذیرش مدارس دوره متوسطه‌ سمپاد گفت: قرار است از میان دانش‌آموزان پایه سوم راهنمایی مدارس سراسر کشور آزمونی برای ادامه تحصیل در مدارس دوره متوسطه سمپاد برگزار شود.

وی ملیت و تابعیت ایرانی و دارا بودن حداقل معدل کل 19 در پایه‌ دوم راهنمایی در مدارس روزانه‌ داخل کشور را از شرایط داوطلبان خواند و اظهار داشت: دانش‌آموزان پایه‌ی سوم راهنمایی مراکز سمپاد از داشتن شرط معدل معاف هستند.

به گفته‌ی صابری زمان ثبت‌نام در این آزمون از هشت صبح روز پنج شنبه بیست و سوم اردیبهشت آغاز و تا پایان روز سه‌ شنبه بیست و هشتم اردیبهشت ادامه می یابد و این مهلت به هیچ وجه تمدید نمی شود.

رئیس مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش از والدین دانش‌آموزان خواست برای دریافت کارت رمز اعتباری ثبت‌ نام فرزندانشان در مهلت تعیین شده با همراه داشتن گواهی اشتغال به تحصیل از مدرسه محل تحصیل آنان که معدل کل پایه‌ دوم راهنمایی دانش‌آموز در آن درج شده و به تایید، امضا و مهر آموزشگاه مربوطه رسیده است، همچنین اصل فیش واریزی به مبلغ 70 هزار ریال به حساب جاری 95593 به نام سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان شعبه‌ حسابهای دولتی قابل واریز در تمامی شعبه های بانک ملی سراسر کشور در ساعات اداری به اداره‌ سنجش ادارات کل آموزش و پرورش استانهای مربوطه (مراکز استان‌ها) مراجعه کنند و سپس با ورود به پایگاه اینترنتی مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش به نشانی http://Aee.medu.ir نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

صابری تصریح کرد: داوطلبان پس از ثبت‌نام باید کد رهگیری خود را دریافت و برای پیگیریهای بعدی مانند دریافت کارت ورود به جلسه آزمون و دریافت نتیجه نزد خود نگاه دارند.

وی ادامه داد: ظرفیت پذیرش در شیوه ‌نامه ثبت‌نام به تفکیک استان، شهر و جنسیت به استانها ابلاغ شده است، بنابراین لازم است دانش‌آموزان و والدین آنها قبل از ثبت ‌نام به این ظرفیت‌ها توجه نمایند.

مرحله‌ی اول این آزمون ساعت 9 صبح روز جمعه 21 خرداد و مرحله‌ دوم آن در همان ساعت و در روز جمعه 25 تیرماه امسال برگزار می‌شود.