دیدار وزیر دفاع ایران و رئیس جمهور تاجیکستان/ تاکید بر همکاری دفاعی

به گزارش خبر گزاری مهر، سردار احمد وحیدی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران امروز پنجشنبه در تاجیکستان با رئیس جمهور این کشور دیدار و گفتگو کرد.



امامعلی رحمان در این دیدار با تقدیر از سفر سردار وحیدی به تاجیکستان گفت: گسترش روابط همه جانبه دو کشور بویژه در عرصه دفاعی به نفع مصالح و منافع دو ملت ایران و تاجیکستان است.

رئیس جمهور تاجیکستان همچنین با تاکید بر گسترش همکاریهای منطقه ای تاکید کرد: این رویکرد سبب تحکیم صلح و ثبات خواهد شد.

امامعلی رحمان با اشاره به توانمندیهای بالای وزارت دفاع جمهوری اسلامی ایران در حوزه های نظامی و غیرنظامی افزود: این همکاریها علاوه بر حوزه نظامی باید در بخشهای غیرنظامی نیز گسترش یابند و تاجیکستان از ظرفیتهای بسیار خوب این بخش بهره مند شود.

در این دیدار سردار وحیدی وزیر دفاع ایران نیز با ابلاغ سلام گرم رئیس جمهوری اسلامی ایران و ابراز رضایت از همکاریهای دو کشور، آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای گسترش همکاریها بویژه در بخشهای آموزشی و تولید محصولات دفاعی اعلام کرد.



سردار وحیدی تاکید کرد: توانمندیهای غیرنظامی وزارت دفاع ایران در خدمت دولت و ملت تاجیکستان است.



پیش از این دیدار سردار وحیدی از دانشکده افسری وزات دفاع کشور تاجیکستان در شهر دوشنبه بازدید کرد و با بخشهای مختلف این دانشکده از جمله کلاس زبان ادبیات فارسی آن آشنا شد.



سردار وحیدی که چهارشنبه شب برای دیداری دو روزه وارد تاجیکستان شد، طی سخنانی در جمع دانشجویان این دانشکده گفت: اعتقاد به خدا، اتکا به پشتوانه ملت و رفتار صحیح و هوشمندانه ارکان اصلی یک ارتش نیرومند است.



وی با بیان اینکه با این سه رکن است که می توان در برابر تهدیدهای خارجی محکم ایستاد، افزود: اشعار زیبایی که دانشجویان این دانشکده خواندند، نشانگر آن است که این سه رکن اصلی در ارتش تاجیکستان نهادینه شده است.



وزیر دفاع گفت: جمهوری اسلامی ایران با همین پشتوانه سیاست مستقل دفاعی اتخاذ کرد و با این سیاست توانست هشت سال (در دوران دفاع مقدس) در مقابل جهان استکباری قاطعانه بایستد و اجازه ندهد حتی یک وجب از خاک کشور تجزیه شود.



سردار وحیدی خطاب به دانشجویان این دانشکده با اشاره به اینکه ما دارای یک زبان ، یک فرهنگ و یک دین هستیم ، افزود: ملت های ایران و تاجیکستان در واقع یک ملت هستند. ما کشور شما را کشور خود و کشور خود را کشور شما می دانیم. قوی باشید و از استقلال میهن خود حفاظت کنید.



وزیر دفاع ایران در این دیدار با استقبال گرم افسران و دانشجویان دانشکده افسری روبه رو شد، بطوری که بارها وی را حین سخنرانیش تشویق کردند.



وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ، شامگاه چهارشنبه در صدر یک هیات عالیرتبه وارد دوشنبه پایتخت تاجیکستان شد و در فرودگاه این شهر، مورد استقبال رسمی سپهبد شیر علی خیراللهف وزیر دفاع و شماری از فرماندهان نظامی این کشور قرار گرفت.



وی صبح امروز با امامعلی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان دیدار و گفتگو کرد و برای دیدار با سپهبد خیراللهف وزیر دفاع این کشور راهی ساختمان وزارت دفاع شد.



قرار است سردار وحیدی امروز و فردا (جمعه) در ادامه دیدارهای خود با همراه خان ظریفی وزیر امور خارجه ، سپهبد خیرالدین عبدالرحیمف رییس کمیته دولتی امنیت ملی و محمد سید عبیداللهف رییس مجلس ملی تاجیکستان دیدار و گفتگو کند.



وزیر دفاع ایران بعد از ظهر امروز تفاهمنامه ای در زمینه گسترش همکاری های دفاعی با تاجیکستان با همتای تاجیکستانی خود به امضا خواهند رساند.



سردار وحیدی صبح امروز پیش از دیدار با وزیر دفاع تاجیکستان ، در میدان دوستی شهر دوشنبه حاضر شد و تاج گلی نثار تندیس امیر اسماعیل سامانی کرد.

