به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن انصاریفرد در پایان دیدار تیم فوتبال این باشگاه مقابل مقاومت که زمینه ساز حفظ این تیم در لیگ برتر شد در جمع خبرنگاران گفت: من از تیم مقاومت که بازی جوانمردانه ای را در این دیدار ارائه کرد بسیار تشکر می کنم و متاسفم تیمی بازیکن ساز به لیگ دسته پایین تر رفت.

وی گفت: این قانون فوتبال است و بعضی وقت ها فوتبال روی بی رحمش را نشان تیم ها می دهد اما من امیدوارم مقاومت سال آینده به لیگ برتر باز خواهد گشت.

مدیر عامل باشگاه راه آهن شهرری در خصوص داوری های فصل جاری لیگ برتر افزود: . درست است 10 پنالتی تیم ما را نگرفتند و 6 پنالتی بی مورد هم علیه تیم ما اعلام شد اما من در روزهای بحرانی هم به داوران احترام گذاشتم امیدوارم فصل آینده راه آهن به مشکلات دچار نشود.

وی در مورد وضعیت راه آهن برای سال آینده تاکید کرد: قطعا سال آینده با تدارک بهتر و قوی تری تیم را راهی مسابقات می کنیم. همانطور هم که آقای صاحب محمدی تاکید کردند تیم مال شهرری است و در آن شهر خواهد ماند.

انصاریفرد در خصوص کادر فنی این تیم هم تاکید کرد: تاتار مربی بسیار خوبی است و با او قرارداد دو ساله خواهیم بست و مطمئنیم با این مربی به اهدافمان می رسیم.

وی گفت: قطعا با حمایت آقای صاحب محمدی سال آینده تیم قدرتمندی را به لیگ برتر می فرستیم. ضمن اینکه از حمایت تماشاگران فوتبالدوست شهرری هم برخوردار خواهیم بود که این مسئله به موفقیت بیشتر ما کمک می کند.

مدیر عامل باشگاه راه آهن شهرری در پایان گفت: طبق برنامه ریزی انجام شده با ادامه حمایت ها قطعا مسابقات راه آهن در نیم فصل دوم سال آینده در شهرری برگزار خواهد شد.