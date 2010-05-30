واگذاری امور نانوایان آزادپز به اتحادیه صنف تهران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای اصناف کشور حسین نظری گفت: واگذاری امور نانوایان آزادپز به اتحادیه صنف قناد و شیرینی فروش با قانون نظام صنفی خصوصا مواد 7 و 21 این قانون و معیارهای معمول و متعارف مغایر است.

رئیس اتحادیه نانوایان استان تهران افزود: عدم متراژ مناسب برای نانوایی، مشکلات بهداشتی، احداث در مناطقی که نیاز به نانوایی آزادپز نیست، عدم راه‌اندازی در مناطق واجد شرایط (به دلیل بالا بودن قیمت سرقفلی) از جمله مسائل و مشکلات نانوایی‌های آزادپز است.

وی با تاکید بر آمادگی اتحادیه نانوایان سنتی تهران بر سرپرستی، نظارت و فعالیعت واحدهای آزادپز ادامه داد: این اتحادیه با تجارب موجود می‌تواند پس از احراز شرایط وفق، دستورالعمل‌های قانونی و مقررات و با بررسی صلاحیت متقاضی از جهات قانونی، پروانه کسب نانوایی آزاد پز را صادر نماید.

نظری با اشاره به فعالیت نانوایان سنتی پز اظهار داشت: پیشنهاد می‌شود که با بررسی شرایط واحدهای نانوایی که از آرد یارانه ‌ای استفاده می ‌کنند، این واحدها تبدیل به واحدهای آزادپز شوند که تاکنون نیز تعدادی از واحدهای قدیمی نانوایی سنتی پز داوطلبانه واحدهای خود را به آزادپزی تبدیل کرده‌اند.

وی با اشاره به هدفمند سازی یارانه‌ها و حذف احتمالی یارانه آرد در آینده نزدیک اضافه کرد: در این صورت قاعدتا تمامی واحدهای نانوایی سنتی تبدیل به واحدهای آزادپز خواهند شد و در این صورت با وجود اتحادیه فعلی نانوایان تهران که با تجارب و امکانات کافی و لازم برای پذیرش اعضاء واجد شرایط به اتحادیه جدید نانوایان آزادپز نیازی نخواهد بود.

حسین نظری همچنین در خصوص کاهش میزان سبوسگیری از آرد مورد استفاده در پخت نان تافتون و لواش که به تازگی صورت گرفته است، توضیح داد: برای تولید و عرضه نان مرغوب و مورد انتظار مصرف کنندگان نان، فراهم کردن کلیه زمینه‌ها و عوامل موثر در این امر ضرورت دارد، بدین لحاظ از دیرباز سعی شده که براساس تجارب کسب شده کیفیت و مشخصه‌های آرد برای هر نوع نان تعیین شود.

وی افزود: این میزان برای نان لواش و تافتون 14 تا 15 درصد بوده است. در عمل نیز این مقدار سبوسگیری کارآیی خود را در تولید نان با کیفیت‌ برتر و مرغوبیت بیشتر به اثبات رسانده است، بر این اساس لازمه استقامت خمیر برای پهن کردن چونه و نازک کردن نان در نازک پزی (پخت نان لواش و تافتون) سبوسگیری به میزان 15 درصد است.

نظری تصریح کرد: کاهش این میزان سبوسگیری افت کیفیت و افزایش ضایعات را بهمراه خواهد داشت و بدین لحاظ برای بهره‌مندی از نتایج مثبت و مطلوب تجربیات به عمل آمده تقاضا داریم کماکان از آرد نان تافتون و لواش 15 درصد سبوسگیری به عمل آید.