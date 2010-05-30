دنیس هاپر درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر هاپر بیش از هر چیز با فیلم " ایزی رایدر" شهرت جهانی یافت و نقش آفرینی متفاوت او در این فیلم طغیان گرانه در حافظه سینما دوستان ثبت شد.



هاپر که با بیماری سرطان پروستات دست و پنجه نرم می کرد دو ماه پیش در مراسم ثبت ستاره و اثر دست و پایش در راهروی مشاهیر هالیوود به شکلی آشکار نزار و ضعیف به نظر می رسید.



هاپر فعالیت سینمایی خود را در دهه 1950 با ایفای نقش هایی کوتاه در فیلم های استودیویی همچون " یاغی بی آرمان" و " غول" آغاز کرد.بعد ها او به موازات بازیگری به فیلمسازی مستقل نیز روی آورد و با ساخت فیلم "ایزی رایدر" در طلیعه دهه 70 توجه محافل سینمایی را به خود جلب کرد.او در مجموع 8 فیلم را کارگردانی کرد که از مهم ترین آنها می توان به فیلم " رنگ ها" محصول 1988 اشاره کرد.



در دهه 1980 و با بالا رفتن سن ، هاپر به عنوان یکی از اولین گزینه های نقش های منفی در هالیوود بدل شد و در فیلم هایی چون " مخمل آبی" و " سرعت" در نقش آدم های شریر ظاهر شد.



هاپر علاوه بر این ها عکاس ماهری نیز بود و چندین نمایشگاه عکس در لس آنجلس برگزار کرد.در کارنامه بازیگری هاپر ایفای نقش در بیش از 200 فیلم سینمایی و سریال تلویزیونی دیده می شود که از مهم ترین آنها می توان به " جدال در اوکی کورال" ، " اینک آخر الزمان" ، " ماهی پر جنب و جوش" ، " بیوه سیاه" ، " نقطه جوش" ، " دنیای آب" ، " مرثیه" و " رای مخفی" اشاره کرد.

