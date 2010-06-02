به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی محمد نجار وزیر کشور طی سخنانی در جلسه نهایی هماهنگی اقدامات انجام شده جهت برگزاری مراسم باشکوه بیست و یکمین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) با تقدیر از اقدامات انجام شده از سوی همه دستگاه‌ها در آماده سازی پذیرایی از زائران مرقد امام گفت: رئیس جمهور پی گیری مستمری کرد تا امسال با شکوه‌تر از سال‌های قبل، مراسم سالگرد حضرت امام خمینی (ره) برگزار شود که کارهای خوبی نیز انجام شده است.



وی با بیان اینکه آماده سازی برگزاری مراسم مقدمات برگزاری مراسم ارتحال حضرت امام کار برای حضرت امام(ره) و کار دل است، خاطرنشان کرد: با توجه به ویژگی‌های خاص این مراسم که نماز جمعه به امامت مقام معظم رهبری اقامه خواهد شد انتظار است که مراسم به گونه‌ای برگزار شود که کمبودی وجود نداشته باشد.



وزیر کشور ارائه گزارشات از سوی نمایندگان دستگاه‌ها را نشانگر آمادگی کامل آنها دانست و اظهار داشت: باید شرایطی مهیا شود تا زائران با کمال آسایش از این مراسم استفاده کنند.



بر اساس این گزارش قبل از سخنرانی وزیر کشور نمایندگان دستگاه‌ها به ارائه گزارشی از کارهای انجام شده پرداختند.



باقری رئیس کمیته پشتیبانی مراسم بزرگداشت سالگرد ارتحال امام طی سخنانی گفت: برای ساماندهی گمشدگان برای اولین بار همه زائران دارای کارت شناسایی هستند و همچنین برای اولین بار نفر‌های آتش نشانی با کوله پشتی در محل‌های تعیین شده حضور دارند.



وی از ایجاد 5 بیمارستان صحرایی نیز خبر داد و گفت: 20 پایگاه امداد و درمان و 250 ایستگاه صلواتی در مراسم بزرگداشت سالگرد امام راحل دایر خواهد بود.



همچنین اصغریان معاون فرهنگی ستاد در خصوص اقدامات انجام شده گفت: دو میلیون پوستر در 11 عنوان در سراسر کشور ارسال شده و 4 هزار بنر تبلیغاتی فراخوان و 11 عنوان ویژه نامه برای سنین مختلف در تیراژ وسیعی چاپ شده است.



وی افزود: 7 عنوان از آثار و تالیفات حضرت امام در 50 هزار تیراژ آماده توزیع شده و 12 کلیپ تله فیلم آماده سازی شده که پیرامون آثار حضرت امام است و از شبکه یک و سه سیما پخش خواهد شد.



معاون فرهنگی ستاد ارتحال حضرت امام (ره) ادامه داد: در هندوستان 3 شب برنامه شعر خاطره برگزار خواهد شد . در 5 فرهنگستان نیز با حضور قصه پردازان برنامه اجرا خواهد شد.

