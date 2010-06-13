به گزارش خبرنگار مهر در قم، دومین سالگرد ارتحال آیت الله اشتهاردی 27 خردادماه پس از نماز مغرب و عشا در مسجد رفعت قم برگزار می‌شود.



آیت اشتهاردی، در سال ۱۲۹۶ش (۷ محرم ۱۳۴۰ق) در بخش اشتهارد کرج به دنیا آمد، از دوازده سالگى دروس حوزوی را آغاز و در ۱۳۲۰ به حوزه‌ علمیه قم هجرت کرد و دروس سطح را در محضر اساتید بزرگ حوزه علمیه نظیر آیات عظام مرعشی نجفی، مرتضى حائرى، گلپایگانى، خوانساری، بروجردی و امام خمینى(ره) به پایان برد.



وی سپس درس خارج فقه و اصول را نزد آیات عظام بروجردی، اراکی، گلپایگانى، حجت کوه کمره‌اى، سید محمدتقى خوانسارى، سید صدرالدین صدر‌ (پدر امام موسی صدر) و امام خمینى فرا گرفت.



زهد و ساده‌زیستی مرحوم اشتهاردی بسیار شگفت‌انگیز بود و به لحاظ بار علمی نیز امام خمینی(ره) لقب فقه سیار را به وی داده بود.



مهمترین اثر مکتوب وی یک‌ دوره کتاب فقهی در شرح عروه الوثقی به نام «مدارک العروه» است که در ۳۰ جلد تدوین شده است.



درس اخلاق ایشان نیز در بین طلاب مشهور بود و التعالیم الاخلاقیه، القرآن و العقل، ایضاح الفوائد، رد کتاب شهید جاوید، حکومت انبیاء و ائمه (علیهم السلام)، واجبات مجلس فقها، واجبات مجلس شورى اسلامى و لماذا التغریب از دیگر آثار اوست.



آیت الله اشتهاردی در شامگاه سه‌شنبه ۱۸ تیر ۱۳۸۷ مابین نمازهای مغرب و عشا در مدرسه فیضیه دچار عارضه قلبی شد و به دیار باقی شتافت و پیکر مطهرش در مسجد شهید مطهری حرم حضرت معصومه(س) به خاک سپرده شد.