کشته و زخمی شدن مزدوران اسرائیل در عملیات نیروهای مقاومت در غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، نیروهای مقاومت فلسطین اعلام کردند که در دو عملیات جداگانه در خان‌یونس و شهر غزه، مزدوران رژیم صهیونیستی را هدف قرار دادند.

در جریان این درگیری، برخی از مزدوران اسرائیل کشته و زخمی شده و شماری نیز محل را ترک کرده و تجهیزات خود را در همانجا رها کردند.

همچنین در عملیات دیگری در شهر غزه، گروه دیگری از مزدوران هدف قرار گرفته شدند و تجهیزات نظامی آنها توقیف شد.

رزمندگان مقاومت ضمن تاکید بر ادامه تعقیب و متلاشی‌کردن این گروه‌ها در تمام مناطق فلسطین، از موضع‌گیری مردم و درخواست‌های مستمر آنان برای مجازات هر فرد خائن و مزدور قدردانی کردند.

در ماه‌های اخیر و هم‌زمان با ادامه درگیری‌ها در نوار غزه، گزارش‌هایی درباره افزایش برخورد نیروهای مقاومت با مزدوران اسرائیل منتشر شده است.

این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که وضعیت امنیتی غزه همچنان ناپایدار است و ساختارهای انتظامی و قضایی رسمی در این منطقه با محدودیت‌های جدی مواجه‌اند.