به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام محمد محمدیان ظهر یکشنبه در مراسم تودیع و معارفه رؤسای جدید و پیشین نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه قم، انرژی هسته‌ای را حق جمهوری اسلامی دانست و عقب‌نشینی از این حق را ظلم به جامعه مسلمانان جهان عنوان کرد.



وی افزود: انقلاب اسلامی ایران امانت‌دار پیام تمامی انبیا و دین‌باوران جهان است.



محمدیان در بخش دیگری از سخنان خود ضمن تقدیر از فعالیت‌های حجت‌الاسلام نجفی روحانی رئیس سابق نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه قم گفت: حجت‌الاسلام نجفی روحانی شخصیتی مثبت و تاثیرگذار هستند اما اولویت کاری خود را در بعثه مقام معظم رهبری در حج و مکه دیدند.



وی همچنین به موقعیت دانشگاه قم در عرصه جذب و تربیت دانشجو اشاره و تصریح کرد: دانشگاه قم به دلیل موقعیت جغرافیایی یک دانشگاه استراتژیک محسوب می‌شود.



حجت‌الاسلام محمد مهدی کرمی، رئیس جدید نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه قم نیز در این مراسم ضمن قدردانی از تلاش‌های صورت گرفته در این دانشگاه، حضور خود در این سمت را موقعیتی ارزشمند دانست و کار در این دانشگاه را بسیار خطیر و ارزشی ارزیابی کرد.



رئیس سابق نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به اهمیت جایگاه و نقش استادان، هم‌اندیشی اساتید، کرسی‌های نظریه‌پردازی و کرسی‌های نقد را از اولویت‌های کار خود عنوان کرد.



قائم مقام دانشگاه قم نیز دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها را پایگاه دانشجویان دانست و گفت: این دفتر نقش پدرانه‌ای برای دانشجویان ایفا می‌کند.



دکتر رضاحسین گندم‌کار افزود: حجت‌الاسلام نجفی روحانی فعالیت‌های بسیار مثبت و چشمگیری در دانشگاه قم داشتند و هیچ گونه اختلاف نظری بین مسئولان دانشگاه و رئیس سابق نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری نبوده است.



وی گفت: دانشگاه قم باید فرهنگ‌ساز باشد و در جامعه بسیار تأثیرگذار ظاهر شود.



عضو هیئت علمی دانشگاه قم دانشجویان فعال انجمن‌ها و تشکل‌ها را اهل بیت نهاد رهبری خواند و اظهار داشت: دانشجویان بازوهای نهاد رهبری هستند.



در پایان این مراسم حجت‌الاسلام محمدیان حجت‌الاسلام کرمی را به عنوان رئیس جدید نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه قم معرفی و از تلاش‌های حجت‌الاسلام نجفی روحانی قدردانی کرد.