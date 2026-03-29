حجت الاسلام کرمی: مردم ایران وارثان مکتب عاشورا هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سعید کرمی شامگاه یکشنبه در اجتماع مردم رشت با درود به «غیرت مردم» اظهار کرد: امام خمینی(ره) روزهای نخست انقلاب خطاب به عبدالله نوری گفته بود؛مردم ایران از ملت زمان رسول‌الله و امیرالمؤمنین برترند.

مدیرکل فرهنگی و اجتماعی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها با اشاره به وقایع صدر اسلام افزود: وقتی هنوز پیکر پیامبر روی زمین بود، عده‌ای خیانت کردند و عده‌ای با سکوتشان به آن رضایت دادند. امیرالمؤمنین با آن عظمت در کوفه غریب بود و حتی سلامش را پاسخ نمی‌دادند، اما شما امشب ۳۰ شب است که برای نائب ولی‌خدا جمع می‌شوید و وفاداری نشان می‌دهید.

وی از نقش رهبری در تربیت نسل انقلاب گفت و تصریح کرد: آقای ما در این سی‌وچند سال رهبری، آرام‌آرام ما را پای این مکتب بزرگ تربیت کرد.سال‌ها در گوش ما خواند که مردم مثل ما نمی‌توانند با مثل یزید بیعت کنند. پای روضه امام حسین ما را تربیت کرد و حسینی‌وار به عروج رفت.

هشدار درباره جنگ نرم و ضرورت جهاد تبیین

حجت‌الاسلام کرمی با اشاره به سخنان رهبر انقلاب در یازدهم بهمن‌ماه گفت: آقا یک ماه قبل از شهادتش خطاب به ملت فرمودند نگران نباشید؛«اگر روزی اتفاقی برای کشور بیفتد، خدا این مردم را مبعوث خواهد کرد و کار را تمام خواهند کرد»، امروز می‌بینیم این سخن ولی‌خدا محقق شده و مردم با هوشیاری کار را تمام کردند.

وی با اشاره به ناآرامی‌های اخیر افزود:این‌ها فکر می‌کردند با چند هواپیما و موشک می‌توانند مردم را به صحنه بیاورند. چند جوان اغفال‌شده ترقه‌ای زدند و شعاری دادند، اما مردم ایران آن‌هایی هستند که در سرما و بارندگی هر شب پای انقلاب ایستادند.

مدیرکل فرهنگی و اجتماعی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها با بیان اینکه ملت ما حافظه تاریخی دارد اظهار کرد: فراموش نمی‌کنیم در سال ۱۲۹۶ چه بر سر کشور آوردند؛ قحطی، مرگ یک‌سوم مردم، خوردن علف برای زنده‌ماندن و پخش بودن جنازه‌ها در خیابان‌ها.

وی با اشاره به نقش انگلستان در روی کار آوردن رضا شاه گفت: گفتند ایرانی‌ها غیرمتمدن‌اند و باید با زور مدرن شوند. بی‌سوادترین و قلدرترین فرد را از پادگان قزاق برداشتند و شاه کردند. در سایه نام او خوردند و بردند و وقتی تاریخ مصرفش تمام شد، دورش انداختند. پسر ۲۱ ساله‌اش را آوردند و چهل‌وچهار هزار سند املاک مردم را به نام خود کردند.

نقد اتکا به بیگانگان و تأکید بر استقلال

حجت‌الاسلام کرمی با اشاره به حضور مستشاران آمریکایی در ایران پیش از انقلاب گفت:پنجاه تا شصت هزار مستشار نظامی در کشور ما بودند و در فیش حقوقی‌شان بند حق توحش داشتند. ما را در کشور خودمان وحشی می‌دانستند و بر سر اماکن می‌نوشتند:ورود ایرانی و سگ ممنوع.» حالا همین‌ها شده‌اند منجی؟!

وی تصریح کرد:این مردم اجازه نمی‌دهند طعم شیرین استقلالی را که در چهل‌وچند سال چشیده‌اند از بین برود. عزت ما زیر سایه انقلاب اسلامی و پرچم امام خمینی و آیت‌الله خامنه‌ای به دست آمده است.

وعده پیروزی نزدیک است

مدیرکل فرهنگی و اجتماعی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها با بیان اینکه ما وظیفه داریم از مسئولان حمایت کنیم و دست دولتمردان را به خاطر خدمت به مردم می‌بوسیم،گفت:از امروز جز رهبر ما و سیدمجتبی عزیز، احدی حق ندارد درباره آتش‌بس و مذاکره حرف بزند. میان ما و این نامردها هزاران خون فاصله است. هرکس حرف بی‌جای مذاکره بزند، مردم در دهانش می‌زنند.

وی با اشاره به وضعیت منطقه افزود:اخبار دقیق حاکی از نزدیک بودن پیروزی است. این ضربه‌هایی که می‌زنند زور آخرشان است. هیچ هدفی نیست که موشک‌های ما نتواند به آن اصابت کند و به‌زودی رزمندگان کاری خواهند کرد که دشمن خبیث برای همیشه از این کشور خارج شود.