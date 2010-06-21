سوءظن ایرانیان نسبت به آمریکا جدی است/ نمره سازمان ملل زیر 10 است

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی در نشست مشترک اعضای کمیسیون امینت ملی و سیاست خارجی و روسای نمایندگی های بین المللی مرتبط با سازمان ملل و سازمانهای تخصصی مقیم ایران که عصر امروز دوشنبه در محل کمیسیون اصل نود مجلس برگزار شد، اظهار داشت: تشکیل سازمان ملل نقطه امیدی برای بازماندگان جنگ جهانی اول و دوم بود ، آنها برای رسیدن به حق خود به چارچوب سازمان ملل تمسک کردند.

وی گفت: شرایط امروز به دلیل تکثر هنجارها و تنوع فرهنگها شرایط خاصی است لذا باید ارزیابی واقعی از سازمان ملل نسبت به این موضوعات پیدا شود، این سازمان ماموریت هایی در ریشه کنی بیسوادی ، نرخ مرگ و میر و بعضی از امور فرهنگی داشته که موفقیت هایی را هم بدست آورده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به عملکرد سازمان ملل در حوزه امنیت گفت: بررسی عملکرد این سازمان در حوزه امنیت نشان می دهد که بعد از تشکیل شاهد رخ دادن جنگ جهانی نبودیم اما جنگ های کوچکتری همچون جنگ ویتنام، جنگ ایران و عراق، نسل کشی بالکان ، جنگ افغانستان، عراق ، جنگ 33 روزه لبنان، جنگ 22 روزه غزه و محاصره غزه شکل گرفته است.

لاریجانی با طرح این سئوال که آیا جلوگیری از جنگ جهانی جدید به دلیل شکل گیری سازمان ملل بوده است، تاکید کرد که بعید می دانم این موضوع به دلیل شکل گیری سازمان ملل باشد، آنچه باعث شد جنگ جهانی جدیدی را شاهد نباشیم ترس قدرت های بزرگ از یکدیگر، خسارت های ناشی از جنگ های جهانی اول و دوم و توازن قوا بود.

وی با بیان اینکه شورای امنیت سازمان ملل حتی نتوانست از جنگ های کوچک هم جلوگیری کند ابراز عقیده کرد که عدم شکل گیری جنگ جهانی به دلیل تشکیل شورای امنیت سازمان ملل نبوده است.

عضو شورای عالی امنیت ملی با ابراز تاسف از اینکه در بعضی اوقات شورای امنیت در خصوص شکل گیری جنگ ها خود را به تغافل زده است، گفت: در جنگ ایران و عراق تا زمانی که پیروزی ایران اثبات نشده بود شورای امنیت به تحرک نیفتاد و یا درباره جنگ 33 روزه هم تا زمانی که فکر می کردند صهیونیست ها روبه جلو حرکت می کنند تحرکی از خود نشان ندادند و بعد از آن به فکر تصویب قطعنامه برای صلح افتادند.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: البته در بعضی اوقات هم شورای امنیت سازمان ملل محل اعتنا نبود در جنگ عراق شاهد چنین موضوعی بودیم ، این وضعیت غمبار برای شورای امنیت برمی گردد به تصور آمریکا برای مدیریت واحد جهانی.

لاریجانی با بیان اینکه آمریکایی ها تصور می کنند هنجارهای خود را باید با زور و قدرت در عرصه جهانی محقق کنند، یادآوری کرد که تصور آمریکایی ها بر این است که منافع ملی آنها هرگونه عملی را در صحنه بین المللی مباح می کند.

وی با تاکید بر اینکه امروز شورای امنیت سازمان ملل فراگیری کامل برای دوره معاصر را ندارد، خاطرنشان کرد: این موضوع ناشی از این است که قواعد سیاسی در این شعبه بازی از ماهیت خود افتاده است و بخش مهمی از حقوق بین الملل معاصر ناشی از عملکرد عرقی کشورها است.

رئیس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: معیار قدرت و انگیزه های استراتژیک بیش از عوامل حقوق بشر مهم شده است. آمریکا طی سالهای گذشته در صدد قاعده سازی بین المللی بوده است علت شکل نگرفتن این موضوع این است که قاعده سازی وهمی یا نوشته ای روی آب است و یا اینکه باید به زور تحمل شود که در دنیای امروز چنین موضوعی امکانپذیر نیست.

وی با تاکید بر اینکه شکست آمریکا در عراق و افغانستان به دلیل آن است که نخواستند حرف دنیای امروز را بشنوند، گفت: از نظر جمهوری اسلامی ایران بیانیه تهران مثل اعلامیه 1972 شانگهای می توانست نمادی از اعتمادسازی در عرصه بین المللی باشد اما قطعنامه 1929 مانع آن شد.

لاریجانی افزود: صدور قطعنامه 1929 نشان داد که آمریکا به توافقات شرافتمندانه پایبند نیست و حتی وعده های خود به دو کشور برزیل و ترکیه را به دست فراموشی سپرده است ، به این امر زرنگی سیاسی نمی گویند بلکه این موضوع پمپاژ بی اعتمادی در عرصه بین الملل است.

وی روابط فعلی جمهوری اسلامی ایران و آمریکا را با جلوه ای از عدم بی اعتمادی روبرو خواند و اظهار داشت: سوءظن جدی در ذهن ایرانیان نسبت به عملکرد آمریکا وجود دارد.

لاریجانی با اشاره به ادعای صادر کنندگان قطعنامه علیه ایران گفت : آنها می گویند قطعنامه 1929 علیه ملت ایران نیست بلکه علیه دولت ایران است. سئوال ما این است که آیا بازرسی کشتی ها، مصادره آنها و ایجاد محدودیت برای مبادلات ، محدودیت برای ملت ایران ایجاد نمی کند؟ پس چرا دروغ می گویید؟

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان سه دلیل برای پایبندی به قواعد بین المللی گفت: پایبندی به قواعد بین المللی باعث تامین منافع یکدیگر، بوجود آوردن قواعد بازیگری، و جلوگیری از اقدمات تلافی جویانه می شود.

لاریجانی گفت: آمریکا می خواهد انصراف ایران از فعالیت های هسته ای را از طریق غلبه فراهم کند که این بازی بردبرد برای آنها نیست، این توصیه عملا به کشورها می شود که حق خود را از طریق مقابله به مثل بگیرید، لذا من اقدامات سازمان ملل را با نمره زیر 10 ارزیابی می کنم.

لاریجانی در پایان با تاکید براینکه ارزیابی از وضعیت سازمان ملل را باید منطبق بر واقعیت انجام داد خاطرنشان کرد: بعضی از مشکلات به دلیل ساختار سازمان ملل است و برخی به دلیل القاء خدمات ناشی از اقدامات واقع بینانه، ضمن اینکه باید نگاه صحیحی به خدمات سازمان ملل داشت و اقدمات مفید را هم ذکر کرد.