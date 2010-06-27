رتبه کرمانشاه در اجرای طرحهای مسکن مهر در کشور شش پله صعود کرد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، سید دادوش هاشمی ظهر یکشنبه در جلسه شورای مسکن استان کرمانشاه، اظهار داشت: تا قبل از دو ماه اخیر رتبه استان در جایگاه 30 کشوری قرار داشت اما در دو ماه اخیر این رتبه به جایگاه 24 کشوری ارتقا یافته است.

وی در عین حال از روند کند پروژه های مسکن مهر در شهرهای زیر 25 هزار نفر استان که مدیریت آن به بنیاد مسکن انقلاب اسلامی واگذار شده است، ابراز نارضایتی کرد و از مدیران مربوطه در استان خواست تا با استناد به مصوبات سفر رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به استان در این حوزه تحرک لازم را ایجاد کنند.

هاشمی تصریح کرد: باید با تلاش و کوشش در زمینه ساخت مسکن در شهرهای زیر 25 هزار نفر استان به خصوص شهر پاوه کاری کنیم که بزودی نوعی توازن در این زمینه ایجاد شود و به منحنی کشوری برسیم.

وی در خصوص بافتهای فرسوده و به دنبال ارایه گزارشی از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان که حاوی پیشنهاداتی برای فرایند ساخت و ساز در این حوزه ها بود، گفت: نظام مهندسی استان باید با کار کارشناسی شده و ارائه گزارشهای عینی، علاوه بر اینکه مردم را از خطرات ناشی از بافتهای فرسوده آگاه کند، مزایای بازسازی و نوسازی و خصوصا کمکی که به امر زیباسازی شهرها می کند را نیز به افکار عمومی بقبولاند.

هاشمی در ادامه در پی ارائه گزارشی از وضعیت ساخت و ساز واحدهای مسکن مهر در شهرستان سرپل ذهاب از سوی فرماندار این شهرستان، از تلاشهای دست اندرکاران این شهرستان قدردانی به عمل آورد و فرآیند ساخت در این شهرستان را رضایت بخش عنوان کرد.

در عین حال استاندار کرمانشاه از روند ساخت و ساز واحدهای مسکن مهر در شهرستان گیلانغرب گلایه کرد و از مدیران و مسئولان این شهرستان خواست تا جدیت بیشتری در این زمینه به خرج دهند.

اولویت بخشی به پروژه های مسکن مهر در پیشنهادات ارایه شده از سوی دستگاههای اجرایی استان، تامین انشعاب آب و برق برخی سایتهای مربوط به پروژه های مسکن مهر مانند سایت ایثار، پرداخت ودیعه انشعاب برق از سوی انبوه سازان در قالب "چک" به امور برق استان، رتبه بندی کارگران ساختمانی استان و بکارگیری نیروهای بومی استان در پروژه ها و نیز ارائه آموزشهای لازم و اعطای گواهی نامه و در نهایت بیمه نمودن کارگران و.. از جمله مصوبات این جلسه بود.

بر اساس گزارشی که از فرایند ساخت واحدهای مسکن مهر در استان در این جلسه ارائه شد، تاکنون در زمینه تجهیز و پی سازی واحدهای مسکن مهر پیشرفت 100 درصدی، اسکلت و سقف 73 درصد، سفت کاری 60 درصد و نازک کاری و نما هم 44 درصد پیشرفت حاصل شده است.

قبل از این جلسه استاندار کرمانشاه از تعدادی از پروژه های مسکن مهر در سطح شهر کرمانشاه بازدید کرد.