جایزه جشنواره نمایشهای خلاق جهان به "شام آخر" رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا آزاد مسئول واحد نمایش حوزه هنری قم با اعلام این خبر گفت: این نمایش که کاری از گروه تئاتر "ایده" و نوشته محمدرضا کوهستانی است با اجرا در جشنواره براتیسلاوا مورد استقبال گروههای شرکت‌کننده از کشورهای دیگر، مردم شهر براتیسلاوا، ایرانیان مقیم اسلواکی و نمایندگان سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور اتریش قرار گرفت.

وی گفت: فیلم شام آخر ضمن دریافت جایزه "نمایش برتر از نگاه تماشاگران" که معتبرترین جایزه این جشنواره است توانست جایزه بزرگ بخش داوران بخش اصلی و نیز جایزه ویژه بخش داوران دانشجویی را به خود اختصاص دهد.

جشنواره دانشجویی نمایشهای خلاق جهان (استروپولیتانا) از جشنواره⁯های معتبر دانشجویی در جهان است که هر دو سال یکبار در شهر براتیسلاوا، پایتخت کشور اسلواکی برگزار می⁯شود.

هجدهمین دوره این جشنواره از 18 تا 23 ژوئن 2010 برگزار شد و بیش از 20 گروه نمایشی از کشورهای ایران، فرانسه، روسیه، انگلیس، هلند، آمریکا، ایتالیا، اتریش و... در آن حضور داشتند.

