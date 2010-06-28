جایزه جشنواره نمایشهای خلاق جهان به "شام آخر" رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا آزاد مسئول واحد نمایش حوزه هنری قم با اعلام این خبر گفت: این نمایش که کاری از گروه تئاتر "ایده" و نوشته محمدرضا کوهستانی است با اجرا در جشنواره براتیسلاوا مورد استقبال گروههای شرکتکننده از کشورهای دیگر، مردم شهر براتیسلاوا، ایرانیان مقیم اسلواکی و نمایندگان سفارت جمهوری اسلامی ایران در کشور اتریش قرار گرفت.
وی گفت: فیلم شام آخر ضمن دریافت جایزه "نمایش برتر از نگاه تماشاگران" که معتبرترین جایزه این جشنواره است توانست جایزه بزرگ بخش داوران بخش اصلی و نیز جایزه ویژه بخش داوران دانشجویی را به خود اختصاص دهد.
جشنواره دانشجویی نمایشهای خلاق جهان (استروپولیتانا) از جشنوارههای معتبر دانشجویی در جهان است که هر دو سال یکبار در شهر براتیسلاوا، پایتخت کشور اسلواکی برگزار میشود.
هجدهمین دوره این جشنواره از 18 تا 23 ژوئن 2010 برگزار شد و بیش از 20 گروه نمایشی از کشورهای ایران، فرانسه، روسیه، انگلیس، هلند، آمریکا، ایتالیا، اتریش و... در آن حضور داشتند.
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