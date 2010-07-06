هیئت فوتبال هرمزگان از واگذاری امتیاز تیم نفت تهران به استان حمایت می کند

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، سیدمحمد بنی هاشمی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: خوشبختانه پس از مدت‌ها شاهد هستیم نمایندگان مجلس و مسئولان به سمت ورزش سوق داده شده‌اند و به دنبال پیشرفت ورزش هستند که این نوید آغاز یک راه جدید برای توسعه ورزش در هرمزگان است.

وی ادامه داد: استان هرمزگان سالهاست که حسرت داشتن سهمیه‌ای در سطح اول فوتبال کشور را دارد و اینکه نمایندگان مجلس بدنبال آن هستند تا با خرید امتیاز تیم نفت این فرآیند را تسریع ببخشند، نشان دهنده اهتمام آنها به امر ورزش است.

سخنگوی هیئت فوتبال هرمزگان اظهار داشت: ورزش یک فرآیند اجتماعی است و سرمایه‌گذاری در آن به منزله توجه به وضعیت اجتماعی و ساماندهی آن است و چه بهتر که با سرمایه گذاری در این بخش مردم استان را به امر ورزش کشانده و به گونه ای برنامه ریزی شود تا جوانان به سمت ورزش جذب شوند.

بنی‌هاشمی در پایان با تشکر از این پیشنهاد نماینده مجلس آمادگی هیئت فوتبال را برای پیگیری و فراهم سازی زمینه لازم به وقوع پیوستن این پیشنهاد را اعلام کرد.

حجت الاسلام ذوالقدر، نماینده مردم بندرعباس، قشم، حاجی آباد و بندرخمیر چند روز پیش در صحن مجلس خواستار واگذاری امتیاز تیم فوتبال نفت تهران به استان هرمزگان شد تا هرمزگان هم نماینده ایی را در لیگ برتر داشته باشد.

در بازی برگشت تیم آلومینیوم هرمزگان و نفت تهران که در هفته های پایانی از سری مسابقات لیگ دسته یک کشور در ورزشگاه انقلاب تهران برگزار شد، به دلیل هجوم تماشاگران دو تیم به داخل زمین بازی در آخرین دقایق بازی، کمیته انضباطی فدارسیون فوتبال در رای صادره نتیجه بازی را 3 بر صفر به نفع نفت تهران اعلام کرد تا این تیم با کسب سه امتیاز این بازی کاندیدای اصلی برای صعود به لیگ برتر باشد.