برداشت قطر ، عراق و امارات از ذخایر مشترک نفت و گاز بیش از ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر ، سیدناصر موسوی لارگانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این مطلب که ما حداقل 15سال دیرتر از قطر وارد میادین مشترک گازی شده ایم ، گفت: کشور ما با تاخیر زیادی وارد برداشت از ذخایر مشترک با قطر در پارس جنوبی شده است و حالا هم که وارد شده ایم به آن اندازه که قطر از این ذخایر برداشت می کند از آن برداشت نمی کنیم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از تاخیر در برداشت از میدان مشترک گازی ایران و قطر افزود: بارها این نکته را که از تاخیر در برداشت از ذخایر مشترک بخصوص ذخایر پارس جنوبی نگران هستیم به مسئولان گوشزد کرده ایم.



موسوی لارگانی با تاکید بر این مطلب که ذخایر مشترک جزو ثروت ملی کشور محسوب می شوند و نباید در برداشت از آنها تعللی صورت بگیرد تصریح کرد: باید خودمان را تجهیز کنیم و با یک عزم جدی وارد برداشت از میادین مشترک بشویم.



نماینده رامهرمز در مجلس همچنین خاطر نشان کرد میادین مشترک با کشورهای امارات، عمان و عراق نیز همین وضعیت را دارند .

