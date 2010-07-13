به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد امروز سه شنبه در نوزدهمین مجمع سراسری فرماندهان و مسئولان ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فرا رسیدن روز پاسدار را به تمامی پاسداران انقلاب اسلامی تبریک گفت و اظهار امیدواری کرد برگزاری این نشست گامی بلند در شناخت ماموریت ها و برنامه های آینده سپاه پاسداران باشد.

وی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را نه تنها نقطه اطمینان و امنیت خاطر ملت ایران بلکه همه یگانه پرستان آزادی خواه و عدالت طلب جهان دانست و تصریح کرد: امروز سپاه به نماد تعالی انسان، شکوفایی و خودباوری یک ملت در برابر ستمگران و دفاع از مظلومان جهان تبدیل شده است.

احمدی نژاد با اشاره به همت و اراده بلند سپاهیان در عرصه های مختلف گفت: امروز به همت سپاهیان بسیاری از سنگرها فتح شده و بسیاری از عرصه های دور از دسترس ، در دسترس قرار گرفته است.

رئیس شورای عالی امنیت ملی افزود: ماموریت سپاه تنها صیانت از انقلاب در ابعاد دفاعی نیست بلکه صیانت از ارزش ها ، آرمان ها و فرهنگ انقلاب در عرصه های گوناگون از مسئولیت های این نهاد انقلابی است.

وی سپاه را نهالی غرس شده بدست امام راحل خواند که اکنون به درختی تنومند تبدیل شده که توانایی مقابله با طوفانهای مستکبران را داراست.

احمدی نژاد تصریح کرد: امروز سپاه نهادی است که سینه به سینه در برابر مستکبران عالم ایستاده و در صحنه های گوناگون ماموریت های خود را به شکل شایسته اجرا می کند.

وی قدرت و استحکام انقلاب اسلامی را برگرفته از اعتقادات، اندیشه و اراده ملت بزرگ ایران ارزیابی کرد و گفت: نظام اسلامی ، یک مدل و روش جدید زمامداری است که با رهبری ولی فقیه عادل و مومن موجب شکوفایی استعدادها و توانمندی های آحاد جامعه شده و همه اراده ها را حول یک محور جمع کرده است.

رئیس جمهوربا اشاره به همبستگی و دلبستگی بی نظیر ملت ایران وفتح قله های پیشرفت و افتخار تاکید کرد: نظام جمهوری اسلامی ایران به لطف خدا اکنون مستحکم ترین نظام سیاسی دنیاست و پشتوانه مردمی، نقطه اتکا آن است.

وی افزود: امروز مدل جمهوری اسلامی، نظام سلطه را به چالش کشیده است و با قدرت و قاطعیت آرمان های الهی و جهانی را دنبال می کند و ملت هم با شعار یگانه پرستی، دینداری و پیروی از رهبری انقلاب پیگیر آرمان های جمهوری اسلامی هستند و نقطه عصبانیت مستکبران همینجاست.

احمدی نژاد تصریح کرد: دشمنان ملت ایران خیلی کوچکتر از آن هستند که بتوانند به جمهوری اسلامی ایران ضربه ای وارد کنند. البته شیطنت ها همچنان ادامه دارد اما ملت ایران از مرز توطئه عبور کرده است ، به طوری که سطح سیاسی ملت ایران بسیار بالاتر از سطحی است که آنها نفس می کشند .

وی با اشاره به صف آرایی گسترده و پیچیده مستکبران در مقابل انقلاب اسلامی خاطر نشان کرد: کسانی که 200 سال سابقه برده داری در پرونده شان وجود دارد و موجودیتشان در نابودی سایر ملت هاست و از دیکتاتورترین دیکتاتورها حمایت می کنند امروز پرچمدار آزادی و حقوق بشر شده اند و در مقابل حرکت توحیدی نظام جمهوری اسلامی قد علم کرده اند.

رئیس جمهورافزود: به فضل الهی این دست و پا زدن ها آخرین موانع در برابر کاروان توحید است آنها می دانند که زورشان به ملت ایران نخواهد رسید.

وی تصریح کرد: به فضل الهی انقلاب اسلامی توانسته است بدنه بسیاری از ملت ها را به طور کامل فتح کند که اندیشه انقلاب و معیارهای آن را در همه جای جهان گسترش دهد . چرا که در آمریکای جنوبی ما همان حرفی را می شنویم که در آفریقا، چین و اروپا می شنویم .

احمدی نژاد افزود: اگر امروز در اروپا و آمریکا اجازه دهند که رفراندومی برگزار شود شما خواهید دید که ملت های این کشور ها نیز دلشان با ملت ایران است .

وی با بیان اینکه قطعنامه های صادر شده علیه ایران ظاهرش هجومی است اما باطنش دفاعی است گفت : تمام ساختارهای سیاسی – امنیتی و اقتصادی که آنها برپا کرده اند در حال انهدام است که یکی از آنها شورای امنیت است .آنها فهمیده اند که با صدور قطعنامه نمی توانند تاثیری بر ملت ایران بگذارند .

رئیس شورای عالی اقتصاد تصریح کرد : از روزی که آنها قطعنامه چهارم را علیه ایران صادر کرده اند بورس ایران روز به روز بالاتر رفته است .

وی با بیان اینکه دعوای امروز ملت ایران با دشمنان بر سر زمین ، قدرت طلبی و چپاول ثروت ملت ها نیست گفت: دعوای ما اولا سر موجودیت انسان است چرا که آنان انسان را له و تحقیر کرده‌اند ، نوع انسان را سرکوب کرده اند و همه استعدادهای انسان را از بین برده اند و از سوی دیگر فساد را در زمین ترویج داده‌اند و ما امروز مدافع موجودیت انسانیم.

احمدی نژاد افزود: جمهوری اسلامی ایران امروز به یک انقلاب جهانی و منادی بیداری فطرت های انسانها تبدیل شده است به طوری که هر جا انسانی باشد با این انقلاب احساس آشنایی می کند. امروز نیازی نیست که ملت ایران برای رساندن پیام خود لشکر کشی کند چرا که پیام ملت ایران در سراسر جهان منتشر شده است.

وی با بیان اینکه محال است ملت ایران از موضع انسانی خود عقب نشینی کند ، گفت: رئیس جمهور آمریکا می توانست از فرصت به وجود آمده استفاده کند اما این کار را نکرد و به رژیم صهیونیستی باج داد.

رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه استکبار به دنبال مدیریت در تمام جهان است گفت: موضوع بمب اتم بهانه ای است که آنها مطرح کردند چرا که اگر آنها از این بمب می ترسند یا بزدلند یا دروغ گو که به اعتقاد بنده هر دوی اینها هستند.

وی ادامه داد: امروز نام ایران نام یک جغرافیا و نظام سیاسی نیست نام ایران رایحه آزادگی و عدالت و شمیم انسانیت ، دوستی و محبت است . ما امروز در انقلاب جهانی در حال حرکتیم که از مقدمه آن عبور کرده ایم.

احمدی نژاد خطاب به فرماندهان عالیرتبه سپاه گفت : بدانید با قدرت فرهنگی سینه به سینه در برابر دشمنان ایستادگی خواهیم کرد و آنان را به زمین خواهیم زد . به فضل الهی و در آینده ای نزدیک دشمنان ما خواهند فهمید که ملت ایران یک قدرت جهانی است.

وی در ادامه با بیان اینکه قدرت استعمار در حال فرو ریختن است و انقلاب اسلامی با یک فرهنگ نوظهور جدید در حال گسترش است ، گفت: امروز افق نگاه ما باید جهانی باشد البته دشمنان از پیشرفت های ملت ایران به خصوص سپاه پاسداران ناراحتند که در این موضوع پاسخ ما روشن است.

رئیس شورای عالی امنیت ملی در ادامه سپاه را تجلی کامل اخلاق و کار برای خدا دانست و گفت: اگر تمامی کارها برای خدا باشد نیازی به تغییر نخواهیم داشت چرا که عشق به آرمان های الهی باعث خواهد شد تا به پیشرفت های چشمگیری دست پیدا کنیم.

وی با بیان اینکه نگاه به سپاه نگاه نظامی نیست گفت: امروز سپاه باید در عرصه های ملی و فرهنگی همچون گذشته پیشتاز باشد البته موانعی وجود دارد که باید برداشته شود.

احمدی نژاد در پایان سخنان خود گفت: امروز سپاه زنده است به طوری که این نیرو نقطه درخشان ملت ایران است . باید تلاش شود تا این نقطه حفظ شود چرا که فردای روشن متعلق به شماست.