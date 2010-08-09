به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمدتقی جلیلی بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به بخش‌های این ویژه‌نامه یادآور شد: ویژه‌نامه ماه مبارک رمضان مشتمل بر بخش‌های مبتلا به در این ماه مانند آداب، احکام، ادعیه و ... است.



وی با اشاره به اعمال وارد شده به منظور استقبال از ماه رمضان اظهار داشت: در این زمینه دعای شب آخر ماه شعبان و شب اول ماه رمضان، خطبه پیامبر اکرم(ص) در روز آخر ماه شعبان و دعای امام سجاد(ع) هنگام حلول ماه رمضان در ویژه‌نامه ماه مبارک رمضان ذکر شده است.



مدیر پایگاه اینترنتی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران با اشاره به بارگذاری احادیث و روایاتی در ارتباط با روزه و اهمیت آن در این ویژه‌نامه تصریح کرد: این احادیث و روایات در بخش‌هایی با عناوین چهل حدیث روزه، فلسفه روزه و حکمت روزه و روزه از منظر قرآن ارائه شده‌اند.



وی با اشاره به سایر بخش‌های این ویژه‌نامه از متن کتاب نماز عارفانه جمال السالکین اثر آیت‌الله میرزاجواد ملکی تبریزی و فضیلت اعمال مستحبی ماه رمضان به عنوان این بخش‌ها یاد کرد.



جلیلی با بیان اینکه مناسبت‌های مختلف مذهبی ماه رمضان در بخشی ذیل عنوان مناسبت‌ها در ماه رمضان گنجانده شده است، اضافه کرد: فضیلت اعمال مستحبی ماه رمضان یکی از مطالب دیگر این ویژه‌نامه به شمار می‌رود.



وی با اشاره به اینکه در ماه رمضان غذاهای متنوعی متناسب با این ماه از سوی خانواده‌ها پخته می‌شود، خاطرنشان ساخت: در این زمینه مبحثی با عنوان غذاهای ماه مبارک رمضان در ویژه ماه مبارک رمضان گنجانده شده است که در آن نحوه تهیه برخی غذاهای مختص این ماه آموزش داده شده است.



مدیر پایگاه اینترنتی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران گفت: علاقه‌مندان برای استفاده از این ویژه‌نامه می‌توانند به آدرس اینترنتی www.whc.ir مراجعه کنند.

