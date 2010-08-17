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۲۶ مرداد ۱۳۸۹، ۱۱:۱۱

در گفتگو با مهر اعلام شد:

نامه غضنفری به حسینی / ذی حسابان فاکتور برنجهای وارداتی را نپذیرند

نامه غضنفری به حسینی / ذی حسابان فاکتور برنجهای وارداتی را نپذیرند

سخنگوی وزارت بازرگانی از نامه وزیر بازرگانی به وزیر امور اقتصادی و دارایی برای عدم پذیرش فاکتور برنجهای وارداتی توسط ذی حسابان دستگاههای دولتی خبر داد.

علیرضا شجاعی در گفتگو با مهر گفت: مهدی غضنفری وزیر بازرگانی درباره برنجهای وارداتی به سید شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی نامه ای نوشته است.

وی افزود: وزیر بازرگانی در این نامه عنوان کرده است تا وزیر امور اقتصادی و دارایی ترتیبی را اتخاذ کند تا تمام سازمانهای دولتی در مرکز و استان‌های کشور، نیروی نظامی و انتظامی مکلف باشند برنج مورد نیاز خود را از محل تولید داخلی تامین کنند.

سخنگوی وزارت بازرگانی تصریح کرد: بر این اساس، سازمانهای امور اقتصادی و دارایی استان‌ها و ذیحسابان دستگاههای دولتی، موظف هستند از پذیرش فاکتور برنج وارداتی دستگاهها خودداری کنند.

کد مطلب 1135300

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