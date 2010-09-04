درسنامه احکام مبتلابه حجاج منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بعثه مقام معظم رهبری اعلام کرد: درسنامه احکام مبتلا به حجاج اثری از حجت‌الاسلام محمدحسین فلاح‌زاده و تدوین معاونت امور فرهنگی حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت در بیست و یک درس، توسط مؤسسه فرهنگی هنری مشعر منتشر شد.

بر اساس این گزارش، تقسیم احکام، وجوب شناخت احکام دین، معنی تقلید، وجوب تقلید برای افراد غیرمجتهد و محتاط، شرایط مرجع تقلید و احکام آن، راه شناخت مرجع تقلید، راههای دستیابی به فتاوای مرجع تقلید، بقای بر تقلید، عدول از مجتهدی به مجتهد دیگر، چگونگی وضو، اعمال وضو، شرایط آب وضو، وضوی جبیره‌ای و مبطلات وضو از جمله مواردی است که در درس اول تا سوم به آنها پرداخته شده است.

درس چهارم تا درس ششم به انواع غسل، غسلهای واجب، شرایط صحیح بودن غسل، مواردی که به جای وضو و غسل باید تیمم کرد، چگونگی تیمم، شرایط صحیح تیمم، احکام تیمم، اهمیت نماز، مقدمات نماز، پوشش در نماز، مکان نمازگزار، قبله، نماز در مسجدالحرام و لباس نمازگزار می‌پردازد.

واجبات نماز، فرق بین رکن و غیر رکن، نمازهای واجب و مستحب، مبطلات نماز، شکیات نماز، نماز احتیاط، سجده سهو، اهمیت نماز جماعت، شرایط نماز جماعت و امام جماعت، وظیفه مأموم در نماز جماعت، نماز جماعت با اهل سنت، وجوب خمس، احکام و مصرف خمس، چگونگی قراردادن سال خمسی، اهمیت زکات، موارد زکات و نصاب، احکام و مصرف زکات، نجاسات و مطهرات از جمله مواردی است که در درس پنجم تا سیزدهم کتاب را به خود اختصاص داده است.

در درس چهاردهم با شرایط سفر و شکسته شدن نماز، نماز در مکه و مدینه، در مسجدالحرام و مسجدالنبی، حکم نماز قبل از رفتن به عرفات، نماز قضا، نماز قضای پدر و خواندن نماز قضا به جماعت آشنا می‌شویم و در درس پانزدهم به اهمیت نماز جمعه، شرایط صحیح بودن آن، واجبات و مستحبات نماز جمعه و آداب روز جمعه آشنا می شویم.

احکام قرآن، لمس خطوط قرآن، نوشتن مطلب روی صفحات قرآن، آداب تلاوت قرآن، احکام مسجد، خوابیدن در مسجد، آداب حضور در مسجد، احکام خرید و فروش، چگونگی فسخ معامله، خیار عیب، خیار غبن، اقاله، مجهول المالک، اهمیت خوردنیها و آشامیدنی‌ها، خوردن خاک تربت، مکروهات و مانند آن از جمله مطالبی است که درسهای شانزدهم، هفدهم و هیجدهم کتاب را به خود اختصاص می‌دهد.

در درس نوزدهم با معنای نذر، چگونگی نذر شرعی، شرایط نذرکننده، نذورات نسبت به حرم‌ها و اماکن دینی و کفاره عمل نکردن به قسم آشنا می‌شویم و در درس بیستم به مفهوم و اهمیت امر به معروف و نهی از منکر، تعریف معروف و منکر، وجوب امر به معروف و نهی از منکر و مراتب آن، شرایط امر به معروف و نهی از منکر و وظیفه زائران در رابطه با تخلفات رفتاری موسم را می آموزیم.

درس بیست و یکم به عنوان درس پایانی این کتاب به اقسام غسل ویژه خواهران اختصاص دارد که از آن جمله می‌توان به غسل حیض، غسل استحاضه و اقسام آن و وظایف مستحاضه نسبت به نماز و طواف اشاره کرد.

درسنامه احکام مبتلابه حجاج در قطع رقعی، 164 صفحه، شمارگان 5000 نسخه و به قیمت هزار و چهارصد تومان توسط مؤسسه فرهنگی هنری مشعر منتشر شده است.