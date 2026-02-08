به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که باشگاه پرسپولیس به‌تازگی خواستار بازگشت سرژ اوریه شده، مدیر برنامه‌های این مدافع ساحل‌عاجی از این درخواست ابراز تعجب کرده است. این در حالی است که اوریه پیش‌تر و به‌صورت مکتوب، درخواست خود برای دریافت مطالبات باقی‌مانده‌اش را اعلام کرده بود.

طبق اعلام مدیر برنامه‌های این بازیکن، پس از ارسال پیام‌هایی از سوی باشگاه پرسپولیس مبنی بر فسخ قرارداد در نیم‌فصل، اوریه منتظر تعیین تکلیف وضعیت خود تا پایان بهمن‌ماه بوده است. بر اساس قرارداد ۶۰۰ هزار دلاری فصل جاری، مبلغ ۳۵۰ هزار دلار از مطالبات این بازیکن همچنان پرداخت نشده و در صورت عدم تسویه، او قصد داشت از پرسپولیس به فیفا شکایت کند.

سرژ اوریه که جذبش از ابتدا با حاشیه‌های فراوانی همراه بود، اکنون نیز از تغییر موضع باشگاه پرسپولیس شگفت‌زده شده است. بر اساس برداشت اولیه این بازیکن و مدیر برنامه‌هایش، اوریه قصدی برای بازگشت به تمرینات پرسپولیس ندارد و ترجیح می‌دهد روند شکایت خود را از طریق کمیته انضباطی فیفا ادامه دهد.