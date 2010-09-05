تعاملات اقتصادی بخش تعاون با سایر کشورها افزایش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین رحمانی نیا که به همراه هیئت عالیرتبه ایرانی در اجلاس مجمع عمومی اتحادیه بین المللی تعاون (ICA) در شهر پکن کشور چین شرکت کرده است، در دیدار با برخی از همتایان کشورهای شرکت کننده در اجلاس از افزایش تعاملات اقتصادی تعاونیهای کشورهای مختلف با ایران خبر داد.

دبیرکل اتاق تعاون ایران از برگزاری نشستهای مشترک با تعدادی از مدیران تشکلهای تعاونی کشورهای شرکت کننده در حاشیه روز اول اجلاس خبر داد و اظهار داشت: در این دیدارها ضمن تبیین جایگاه بخش تعاونی ایران و معرفی فرصتهای سرمایه گذاری بر افزایش تعاملات اقتصادی با سایر کشورها نیز تاکید شد.

رحمانی نیا تصریح کرد: دولت ایران به منظور جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی تسهیلات ویژه ای را به خصوص در حوزه تعاون پیش بینی کرده است.

وی با اشاره به فعالیتهای برون مرزی، صادرات اتاق تعاون و نیز راه اندازی مرکز تجاری ایران در عراق، گفت: مرکز تجاری ایران در راستای اجرای پروژه های مشترک آمادگی سرمایه گذاری با تعاونیهای سایر کشورها در عراق را دارد.

این مقام مسئول در اتاق تعاون ایران به موضوع توسعه تعاونیها با محوریت فعالیتهای کشاورزی اشاره کرد و افزود: رشد کیفیت تولید و بسته بندی، صادرات محصولات کشاورزی و راه اندازی صنایع تبدیلی در این بخش از برنامه های بخش تعاون در ایران است.

دبیرکل اتاق تعاون ایران با اشاره به نشست روز اول مجمع که به "گفتمان دولت و تعاون" اختصاص داشت از استقبال خوب طرفهای گفتگو با این اتاق خبر داد.

در این ملاقاتها مدیران ارشد تعاونیهای کشورهای عضو اتحادیه بر ضرورت افزایش تعاملات اقتصادی ایران بدون توجه به مقوله غیر منصفانه تحریم ها تاکید کردند.

مجمع در طی روزهای برگزاری به مواردی همچون "گفتمان دولت، تعاون" و "توسعه تعاونیها با محوریت کشاورزی" خواهد پرداخت.