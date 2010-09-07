آغاز مراسم نماز عید فطر از 6:45 صبح / پیش بینی حضور 4 میلیون نفر در نماز

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام شیرمردی امروز سه شنبه در نشست خبری برای تشریح برنامه های این ستاد برای نماز عید سعید فطر، با بیان این مطلب افزود: در صورتی که عید سعید فطر روز جمعه باشد دعای ندبه قرائت خواهد شد و پس از اجرای چند برنامه دیگر نماز عید فطر را اقامه می کنیم.

وی افزود: 9 کمیته برای برگزاری هرچه باشکوهتر نماز عید فطر فعالیت خود را از یک ماه قبل آغاز کرده اند و پیش بینی می شود امسال سه و نیم تا چهار میلیون روزه دار در مراسم نماز عید فطر دانشگاه تهران شرکت کنند.



وی تاکید کرد: همزمان با دانشگاه تهران نماز عید فطر در برخی مساجد شهر تهران نیز اقامه خواهد شد. همچنین قطارهای شهری در نقاط مختلف تهران و ناوگان اتوبوسرانی از میدان های اصلی شهر، مردم را به دانشگاه تهران منتقل می کنند.



حجت الاسلام شیرمردی یادآور شد: پیش بینی شده که اتوبوس ها مردم را تا نزدیک محل برگزاری نماز عید فطر منتقل کنند بنابراین شهروندان از آوردن وسایل نقلیه شخصی خودداری کنند تا برای رسیدن به صف های نماز مجبور به طی مسافت طولانی نباشند.



مسئول ستاد نماز جمعه تهران گفت: علاوه بر این500 دستگاه تاکسی ون نیز مردم را از خیابان های اطراف دانشگاه تهران به محل برگزاری نماز عید فطر خواهند رساند.



حجت الاسلام شیرمردی تاکید کرد: برای برگزاری نماز عید فطر درخیابان های اطراف دانشگاه تهران زیرانداز در نظر گرفته شده است اما مردم می توانند سجاده و زیرانداز به همراه خود بیاورند اما از آوردن وسایل اضافی خودداری کنند.



وی گفت: 4 هزار نفر از اعضای انتظامات ستاد اقامه نماز جمعه،700 نیروی هلال احمر و100 دستگاه آمبولانس نیز به نمازگزاران خدمات رسانی خواهند کرد.