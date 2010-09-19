جزئیات تغییر کتابهای درسی در سال جدید/ آخرین وضعیت برنامه درس ملی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر بهرام محمدیان در نشست خبری که پیش از ظهر امروز در سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی برگزار شد با بیان این مطلب افزود: درخواست نهادها و سازمانهای مختلف برای ورود مطالب جدید در کتابهای درسی یا تالیف یک کتاب جدید بررسی می شود و اگر در راستای مصالح کلی و اصلی نظام باشد، اجرا می شود.

وی در ادامه با بیان اینکه هیچ کتابی با عنوان تربیت سیاسی در وزارت آموزش و پرورش تالیف نشده است گفت: ممکن است معاونت پرورشی در راستای فعالیتهای فوق برنامه جزوه یا مطالبی را با عنوان مجله منتشر کرده باشد.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش افزود: تنها ما در کتاب مطالعات اجتماعی مطالبی را با عنوان آگاهی سیاسی از گذشته داشته ایم که در راستای اهداف هشت گانه تالیف کتب درسی یعنی توجه به ساحت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ...است.

محمدیان درباره تغییر کتابهای درسی همزمان با تغییر نظام آموزشی گفت: تولید کتابهای درسی باید براساس برنامه درس ملی باشد و چون هنوز سند تحول بنیادین به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی نرسیده، امکان بررسی و تصویب این برنامه در شورای عالی آموزش و پرورش فراهم نشده تا طبق آن کتابهای درسی را تغییر دهیم.

وی افزود: در صورتی که برنامه درس ملی به تصویب برسد، تغییر متون کتابهای درسی در پایه اول و ششم ابتدایی آغاز و در سال تحصیلی 91-90 اعمال می شود.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به سئوالی درباره جداسازی پژوهش از این سازمان و ادغام آن در پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش گفت: این موضوع صحت ندارد، تنها بحث این است که دو پژوهشکده ای که زیر نظر سازمان مشغول به فعالیت هستند در پژوهشگاه مطالعات ادغام شوند که البته این پیشنهاد به شورای عالی اداری داده شده و در صورت تصویب پژوهشکده ها از بدنه سازمان جدا می شوند ولی قرار نیست که بحث پژوهش از سازمان تفکیک شود.

محمدیان با اشاره به تغییر متون درسی در سال تحصیلی جدید گفت: کتابهای قرآن چهارم و پنج ابتدایی، کتاب راهنمای معلم سوم ابتدایی، تعلیمات دینی اول راهنمایی و فارسی سال سوم راهنمایی از کتب جدید التالیف هستند.

وی ادامه داد: همچنین امسال به دانش آموزان سه مقطع راهنمایی در هر سال به ترتیب 10 جزء مصحف از قرآن کریم ارائه می شود که در پایان سال سوم 30 جزء کامل از قرآن را خواهند داشت.

محمدیان افزود: آشنایی با احکام در رشته معارف در سال اول دبیرستان، حسابان سوم ریاضی نظری، جامعه شناسی یک، منطق سال سوم انسانی جزو کتابهای جدید التالیف هستند.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی از برگزاری جشنواره فیلم رشد با محور "خلیج همیشه فارس" از هفتم تا چهاردهم آبان ماه در تهران خبر داد و گفت: تا کنون یک هزار و 300 فیلم داخلی و خارجی به این جشنواره ارسال شده است.

