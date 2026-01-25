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۶ بهمن ۱۴۰۴، ۰:۰۴

طوفان زمستانی در آمریکا بیش از یک میلیون مشترک را بدون برق گذاشت

طوفان زمستانی در آمریکا بیش از یک میلیون مشترک را بدون برق گذاشت

طوفان شدید زمستانی در آمریکا موجب قطعی برق بیش از یک میلیون مشترک در این کشور شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، طوفان شدید زمستانی بخش‌های گسترده‌ای از آمریکا را درنوردیده و باعث قطع برق بیش از یک میلیون خانه و کسب‌وکار شده است. این طوفان با بارش شدید برف و یخ‌زدگی همراه است و زیرساخت‌های انرژی این کشور را با مشکل مواجه کرده است.

این طوفان با برف و یخ شدید و بادهای قوی همراه است و خطوط برق را در معرض شکستگی و فشار قرار داده است. دمای هوا نیز به شدت پایین آمده و بازگرداندن برق ممکن است ساعت‌ها یا روزها طول بکشد.

آمریکا در سال‌های اخیر بارها با طوفان‌های زمستانی شدید مواجه شده است که باعث قطع گسترده برق شده‌اند.

کد مطلب 6731568

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