طوفان زمستانی در آمریکا بیش از یک میلیون مشترک را بدون برق گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، طوفان شدید زمستانی بخشهای گستردهای از آمریکا را درنوردیده و باعث قطع برق بیش از یک میلیون خانه و کسبوکار شده است. این طوفان با بارش شدید برف و یخزدگی همراه است و زیرساختهای انرژی این کشور را با مشکل مواجه کرده است.
این طوفان با برف و یخ شدید و بادهای قوی همراه است و خطوط برق را در معرض شکستگی و فشار قرار داده است. دمای هوا نیز به شدت پایین آمده و بازگرداندن برق ممکن است ساعتها یا روزها طول بکشد.
آمریکا در سالهای اخیر بارها با طوفانهای زمستانی شدید مواجه شده است که باعث قطع گسترده برق شدهاند.
نظر شما