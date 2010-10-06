انتقاد از رفتار اروپاییها در اعطای ویزا به ایرانیان/ ایران مقابله به مثل کند

مهدی سنایی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در بیان بررسی و مقایسه اعطای روادید به اتباع اروپایی و ایرانی ، گفت: شرایط فعلی اعطای روادید از سوی کشورهای اروپایی به اتباع ایرانی نیازمند توجه جدی از سوی وزارت امور خارجه است.

وی با بیان اینکه در زمان حاضر اعطای روادید و روابط کنسولی بین کشورها بر اساس قواعد بین المللی است، اظهارداشت: در این روابط اساس کار بر احترام متقابل و رعایت حقوق اتباع کشورها است.

نماینده مردم نهاوند در مجلس اظهارداشت: متاسفانه اعطای روادید از سوی برخی کشورها و سفارتخانه های خارجی در تهران به شکلی است که حقوق و شئون اتباع و شهروندان ایرانی رعایت نمی شود و ضروری است که وزارت خارجه این موضوع را جدی پیگیری کند.

وی ادامه داد: وزارت امور خارجه باید در صورت لزوم از رفتار و تمهیدات متقابل در قبال این رفتار کشورهای اروپایی، استفاده کند.

سنایی گفت: در حالی که در سفارتخانه های ما در خارج از کشور اعطای روادید شکل احترام آمیزی دارد و برای افراد سالن انتظار و محل های مناسبی در نظر گرفته شده است، در تهران برخی از سفارتخانه ها برای اعطای روادید به افراد به اشکال غیر محترمانه به صورت صف های طولانی در خیابان بدون فضای مناسب و حتی بدون سایبان و بدون پاسخگویی درست ، برخورد می کنند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین با انتقاد از عدم اعطای روادید به مقامات سیاسی جمهوری اسلامی ایران افزود: این موضوع به جز ابعاد کنسولی ابعاد سیاسی را هم در بر می گیرد و دستگاه دیپلماسی کشور باید این موضوع را به صورت جدی از طریق گفتگو، مذاکره و یا پیش بینی تمهیداتی و رفتارهایی به صورت رفتار متقابل، پیگیری کند.