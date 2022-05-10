به گزارش خبرگزاری مهر، طی مراسمی اسناد تحصیل تابعیت جمهوری اسلامی ایران با حضور مسئولین ذی‌ربط امور تابعیت، پناهندگان و مهاجرین به بیست نفر از سرمایه‌گذاران افغانستانی که واجد شرایط تحصیل تابعیت جمهوری اسلامی ایران بودند و مراحل قانونی آن را طی کرده بودند، اعطا شد.

علیرضا بیگدلی معاون کنسولی، ایرانیان و امور مجلس وزارت امور خارجه در این مراسم وجود مشترکات دینی، فرهنگی و تاریخی ایران و همسایگان را زمینه‌ساز تقویت پیوندهای مردمی در فلات ایران دانست که در نتیجه آن فرصت‌هایی برای همگرایی بیشتر فراهم شده است.

معاون وزیر امور خارجه، تسهیل در روند اعطای تابعیت براساس فعالیت‌های اقتصادی موفق در ایران را یکی از آثار این همگرایی دانست و افزود: شناسایی و ساماندهی اتباع خارجی توسط وزارت کشور در حال انجام است و در قالب این طرح تلاش برای شناسایی نخبگان و استفاده از ظرفیت‌ها و استعدادها آن‌ها نیز بهبود خواهد یافت.

وی تأکید کرد: در حال حاضر نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای خارجی، ملزم به روان‌سازی ارائه خدمات به این اتباع به ویژه در حوزه همسایگی می‌باشند و براساس گفتمان سیاست همسایگی دولت جمهوری اسلامی ایران، تلاش برای تعامل همه‌جانبه با همسایگان در دستور کار وزارت امور خارجه است و در این چارچوب ‌از افزایش بهره‌وری و فعالیت سرمایه‌گذاران و کارآفرینان موفق خارجی در ایران حمایت جدی به عمل می‌آید.

به گفته بیگدلی صدور روادید تجاری و روادید سرمایه‌گذاری، ارائه تسهیلات مجوز اقامت، اعطای تابعیت و حمایت همه‌جانبه از سرمایه‌گذاری و کارآفرینی در دستور کار این وزارت قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود حضور و فعالیت نخبگان افغانستان مورد حمایت بیشتر دولت قرار خواهد گرفت.

در ادامه مراسم رئیس اداره تابعیت وزارت امور خارجه ضمن بیان روند اعطای تابعیت به اتباع خارجی، آمار صدور اسناد تابعیت را در مقایسه با گذشته رو به رشد دانست و افزود: پس از وصول مستقیم درخواست‌های متقاضیان اخذ تابعیت، آن‌ها بررسی و راستی‌آزمایی می‌شوند، سپس وضعیت اقامتی، علمی اجتماعی، شغلی، سرمایه‌گذاری، کارآفرینی متقاضیان از سازمان‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط استعلام و نهایتاً پرونده‌ تکمیل شده برای تصمیم‌گیری به کمیسیون ماده ۳ نظام‌نامه تابعیت هیئت وزیران ارسال می‌شود.

در ادامه این مراسم سرمایه‌گذارانی که به افتخار اخذ تابعیت جمهوری اسلامی ایران نائل شدند، فعالیت‌های اقتصادی و کارآفرینی مبنی بر مدیریت بهینه فرصت‌ها، سرمایه‌گذاری در بخش مولد، صادرات کالا و ارزآوری خود را شرح دادند.