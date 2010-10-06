خوشحالم تنها یک گل خوردیم/ در عربستان به فینال سلام می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، "اریک گرتس"، سرمربی تیم فوتبال الهلال عربستان پس از شکست تیمش برابر ذوب آهن در جمع خبرنگاران گفت: بازی زیبایی را از سوی هر دو تیم شاهد بودیم و ما شانس یک ضربه پنالتی را از دست داده و یک بار توپ‌مان به تیر دروازه برخورد کرد. فکر می کنم هر دو تیم ذوب آهن و الهلال از این بازی زیبا راضی باشند.

وی افزود: ما در این بازی به کمی شانس نیاز داشتیم اما متاسفانه شانس با ما یار نبود و توپ‌های‌مان به گل تبدیل نشد. تا دقیقه 60 ذوب آهن تیم برتر میدان بود اما از آن به بعد ما توانستیم بازی را در دست بگیریم.

سرمربی تیم فوتبال الهلال عربستان افزود: صادقانه بگویم خوشحالم در این دیدار تنها یک گل خوردیم و ذوب آهن تنها یک بار از موقعیت‌هایش استفاده کرد اما ای کاش می توانستیم فقط یک گل در این بازی بزنیم.

اریک گرتس با بیان اینکه نمی تواند نتیجه بازی برگشت را حدس بزند، تاکید کرد: توپ کریستال ندارم تا بدانم چه اتفاقی در بازی برگشت رخ می دهد اما تمام تلاش‌مان را برای موفقیت به کار می گیریم.

نمایی از دیدار ذوب آهن ایران - الهلال عربستان

سرمربی تیم فوتبال الهلال عربستان خاطرنشان کرد: در بازی برگشت و با حمایت 55 هزار تماشاگرمان مانند همیشه می توانیم بازی خوبی را ارائه دهیم و بسیار امیدواریم به نتیجه‌ای که می خواهیم دست یابیم.

"خبرنگاری پرسید: ذوب آهن در بازی‌های گذشته لیگ قهرمانان تنها پنج گل خورده و میانگین نیم گل برای هر بازی در کارنامه‌اش ثبت شده است آیا این مسئله کار شما را برای رسیدن به نتیجه دلخواه مشکل نمی کند؟"

اریک گرتس در پاسخ به این پرسش گفت: من به آمار فوتبال اهمیتی نمی دهم زیرا در هر بازی اتفاقات خاصی رخ می دهد با تمام احترامی که برای ذوب آهن قائلم شاید ما در بازی برگشت 3-4 گل زدیم و به مرحله بعد صعود کردیم.

اریک گرپس در پایان گفت: من می دانم کار سختی داریم اما فکر می کنم با این نتیجه باید به بازی فینال از همین امروز سلام کنیم.

تیم فوتبال ذوب آهن ایران با برتری یک برصفر مقابل الهلال عربستان یک گام دیگر به دیدار نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان باشگاه‌های آسیا نزدیک شد.