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۱۴ مهر ۱۳۸۹، ۲۱:۰۹

پیش از دیدار با تیم ملی برزیل؛

تمرین شاگردان قطبی در سکوت ورزشگاه زاید/ ناگهان اطراف بازیکنان ایران خالی شد

تمرین شاگردان قطبی در سکوت ورزشگاه زاید/ ناگهان اطراف بازیکنان ایران خالی شد

تیم ملی فوتبال ایران از ساعت 20:45 دقیقه امروز چهارشنبه آخرین تمرین خود برای دیدار برابر برزیل را در ورزشگاه محل برگزاری این بازی انجام داد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ابوظبی، در این تمرین از بین بازیکنان حاضر در امارات تنها هادی عقیلی با ملی پوشان تمرین نکرد و زیر نظر فیزیوتراپ تیم ملی تمرینات اختصاصی را پشت سرگذاشت تا هر چه سریع‌تر به شرایط مسابقه برگردد.

تیم ملی فوتبال کشورمان که بعد از تیم ملی برزیل تمرینش را در ورزشگاه شیخ راشد برگزار کرد ابتدا با حضور پرتعداد خبرنگاران و عکاسان داخلی و خارجی همراهی شد اما بعد از دقایقی تمرین ملی پوشان در سکوت دنبال شد.

البته خبرنگاران ایرانی به دلیل حضور در نشست خبری سرمربی تیم ملی فوتبال برزیل برای دقایقی تمرین ملی پوشان را ترک کردند اما از خبرنگاران و عکاسان خارجی خبری نبود.

تمرین آخر تیم ملی به دویدن و بازی آقا وسط و مرور آخرین تمرینات برای دیدار روز پنجشنبه اختصاص داشت و جواد نکونام و مسعود شجاعی نیز در کنار سایر بازیکنان به تمرین پرداختند.

کد مطلب 1165780

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