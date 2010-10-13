مصباحی مقدم:شیوه مدیریت بانک مرکزی دلیل بازار کاذب ارز است

حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت ارز در کشور و افزایش قیمت آن اظهار داشت: این مسئله برای شخص من تا حدودی ابهام دارد.

وی افزود: پیش از این تحلیلی که از این موضوع داشتم این بود که این افزایش قیمت بر اثر عوامل داخلی و خارجی بوده است اما هم اکنون متوجه شدم این تحلیل درست نبوده و افزایش قیمت ارز صرفا به دلیل عامل داخلی بوده است.

نماینده تهران در مجلس گفت: معتقدم اشتباه بانک مرکزی در توزیع ارز به نحوی که چند روز روال همیشگی توزیع را انجام نداد و دریغ کرد اشتهای کاذب بوجود آورد و هم اکنون از پس آن به خوبی بر نمی آید.

وی گفت: علت هم آن است که در اثر این اشتهای کاذب دلال ها وارد شدند و تقاضای کاذب ایجاد کردند. این تقاضایی که هم اکنون شاهد آن هستیم واقعی نیست همچنین ناشی از سفرهای خارجی یا تقاضای واردات کالا و سرمایه هم نیست بلکه عده ای دلال به نیت ذخیره ارز و به امید افزایش قیمت آن متقاضی خرید ارز شده اند.

رئیس کمیسیون ویژه مجلس خاطر نشان کرد: خبری که از ذخایر ارزی بانک مرکزی وجود دارد حکایت از غنی بودن این ذخایر دارد و مشکلی از جهت تامین نیازهای ارزی بازار وجود ندارد و بانک مرکزی می تواند به خوبی بازار را مدیریت کند.

مصباحی مقدم گفت: متاسفانه افزایش قیمت ارز بر روی همه کالاها و خدمات تاثیرگذار است و بانک مرکزی باید با مدیریت درست جلوی این افزایش قیمت کاذب را بگیرد و با سهل انگاری موجب افزایش قیمت کاذب نشود.

وی در خصوص تصمیم فروش ارز از سوی صرافی ها نیز گفت: این تصمیم صرفا برای حذف دلالان است، که امیدوارم واقعا به نتیجه مطلوب برسد.



