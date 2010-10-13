تدوین نظام ملی مهارت در گام آخر / مانع تراشی مهارت آموزی خیانت به مردم است

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا شیخ الاسلامی از اتمام تدوین نظام ملی مهارت در آینده نزدیک خبر داد و گفت: تنها راه غلبه برمعضل بیکاری، توانمندسازی نیروی انسانی است و دراین روند اهتمام به امر ایجاد سازمان ملی مهارت راهگشا خواهد بود.

وزیر کار و امور اجتماعی با تاکید بر نقش آموزشهای مهارتی در اشتغال به کار جویندگان کار، افزود: با توجه به محدودیت فرصتهای شغلی و با هدف تعادل در بازار کار، باید نهادهای مناسب برای ارائه آموزشهای مهارتی به فارغ التحصیلان فاقد مهارت و جویندگان کار توسعه یابد.

شیخ الاسلامی اظهار داشت: فراهم آوردن بستر ارائه این آموزشها از وظایف اصلی وزارت کار است زیرا برای فائق آمدن بر مشکل بیکاری و تحقق اهداف سند چشم انداز در سال 1404 راهی جز توسعه آموزشهای مهارتی و فراگیر کردن آن در کشور نیست.

وی افزود: با وجود 3.5 میلیون دانشجوی در حال تحصیل و مسئله اشتغال آنها پس از فارغ التحصیلی و نداشتن مهارت، باید رشته های مختلف به نحوی مدون ومنسجم برنامه ریزی شود تا آموزشهای مهارتی دراین رشته ها ارائه شود. متاسفانه امروزه دانشگاه های ما به جنبه نظری بیشتر ازمهارت آموزی اهتمام دارند واین یکی ازنقایص مهم درحلقه ایجاد فرصتهای شغلی است.

وزیرکار تصریح کرد: عدم توجه به دانش بدون مهارت،باعث ایجاد شرایطی می شود که ناپایدار است وبراساس مفاهیم اسلامی و آیات و روایات از علمی که نافع نیست باید دوری کرد. البته نمی توان نقش دولت را در هموار کردن مسیر مهارت آموزی نادیده گرفت و ما به عنوان مسئول و متولی امر باید هرچه سریع تر نسبت به پیاده کردن نظام ملی مهارت اقدام کرده و پس از طی مراحل قانونی آن را به مرحله اجرا درآوریم.

شیخ الاسلامی ادامه داد: تمامی فناوریها و پیشرفتهای علمی کشور مانند نانو و بیوتکنولوژی باید از طریق مهارت آموزی به حوزه زندگی مردم ورود پیدا کنند چرا که در غیر اینصورت فقط در حوزه تحقیق باقی مانده و نمی تواند رفع کننده مشکلات باشد.

به گفته وی، امروز جهادی بالاتر از مهارت ‌آموزی نیست و کسانی که دراین فرایند به هردلیلی مانع تراشی می کنند بزرگترین خیانت را به ملت روا می دارند و مسئولان وزارت کار و سازمان فنی و حرفه ای باید برای تحقق نظام ملی مهارت همفکری کرده و با استفاده از تمامی ظرفیتها، استقرار این نظام را سرعت بخشند.

وزیر کار بیان داشت: تا 2 ماه آینده کار تدوین نظام ملی مهارت در مجموعه وزارت کار به اتمام می رسد و برای نهایی شدن نیز به مجلس ارسال می شود.