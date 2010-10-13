جهان در آستانه تحول بزرگی است/ مردم غرب از صهیونیسم بیزارند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود احمدی نژاد رئیس ‌جمهور در اجتماع مردم لبنان در ورزشگاه الرایه ضاحیه بیروت گفت: سفر به لبنان و دیدار با مسئولان و مردم آن برای من مانند یک رویای شیرین است. آمده‌ام تا بهترین سلامها و ارادت قلبی مردم ایران و رهبرگرانقدر انقلاب اسلامی را به شما ابلاغ کنم. سلام و درود خدا به مردم لبنان و سلام و درود خدا بر علما و جوانان لبنان.

رئیس ‌جمهور با بیان اینکه امروز جهان در آستانه تحول بزرگی است که از منطقه ما آغاز شده است تصریح کرد: می‌دانید که زورگویان با تکیه بر قدرت مادی و سلاح خود سالهاست که به دنبال گسترش نفوذ و سیطره خود بر منطقه ما به عنوان کلید سلطه بر جهان هستند. آنها هیچ حد و مرزی را جز تسلط کامل بر منطقه و جهان قائل نیستند. همیشه دیگران را بدهکار دانسته و خود را طلبکار دانسته ‌اند. جان، مال، حیثیت و فرهنگ ملتها به ویژه ملتهای ما در نزد آنها حرمتی نداشته است.

وی ادامه داد: برای آنها مسلمان، مسیحی، کلیمی و هر یگانه ‌پرست عدالت خواه یکسان و دشمن محسوب می‌شود. ماهیت و رفتار آنها در تضاد با فطرت الهی و حق ‌پرستی انسان است. همچنان که تاریکی و جهل در نقطه مقابل نور و علم قرار دارد. حقیقت این است که برده‌داران و استعمارگران سابق که در برابر اراده ملتها شکست خورده‌اند با تغییر چهره خود و شعارهای جدید اهداف گذشته خود را دنبال می‌کنند.



احمدی نژاد گفت: با طراحی قبلی و با استفاده از غفلتهای منطقه و به بهانه خسارت ناشی از جنگ جهانی، فلسطین را با زور و کشتار هزاران نفر و آواره کردن میلیونها نفر اشغال کردند و رژیم نامشروع و بیگانه‌ای را در فلسطین مستقر کردند و یک تهدید دائمی برای آنها و دولتهای جهان ایجاد کردند. هر جا خواستند زورگویی کنند قدرت افسارگسیخته این رژیم را به رخ کشیدند و دست آنها را برای هر جنایتی باز گذاشتند. نگاه کنید آیا در سابقه رژیم صهیونیستی چیزی جز جنایت دیده می شود.



رئیس جمهور تصریح کرد: ارتکاب جنایت جنگی در فلسطین و لبنان و تهدید و زور برای آنها به امری عادی تبدیل شده است. صهیونیستها اجازه یافتند حتی تمام آنچه را که سلطه ‌گران به عنوان حقوق اساسی انسانها از دیگران مطالبه می‌کنند نقض کنند. رژیم صهیونیستی سندی گویا بر فریبکاری نظام سرمایه ‌داری و اندیشه مادی و تجسم ذات آن است و دلیل روشن آن اتفاق نظر دولتهای سلطه‌جو در حمایت از این رژیم تحمیلی است. آنها این رژیم را عامل اتحاد خود و ابزار تسلط بر جهان می‌دانند.



احمدی نژاد گفت: حامیان این رژیم اشغالگر توهین به خدا، کتب آسمانی و مقدسات بشری را روا دانسته‌ اند اما مقاومت در برابر تجاوزات و جنایتها و موجودیت تحمیلی صهیونیستیها را گناهی نابخشودنی می‌دانند. البته حساب ملتهای آنها جداست. مردم در غرب از اندیشه و حزب صهیونیست بیزار هستند و اگر خفقان نباشد نظر خود را در این ارتباط به صورت بلند در رسانه‌ها و خیابان‌ها بیان می‌ کنند.



وی افزود: به لطف خداوند و مقاومت ملتهای منطقه امروز پرده از چهره تزویرگر آنها فرو افتاده است و یک موج انسانی جهانی علیه این رژیم شکل گرفته است. به راستی که خداپرستان حول ایمان به خداوند و خودپرستان حول محور شیطان متحد شده‌اند.



رئیس‌ جمهور خاطرنشان کرد: آنها به دنبال ایجاد اختلاف و درگیری در منطقه ما هستند. در لبنان یک دوست و یک شخصیت وطن ‌دوست را ناجوانمردانه ترور می ‌کنند و با جعل خبر و سوء استفاده از نظام حقوقی نظام سلطه و با اختلاف افکنی دوستان دیگر را متهم می‌کنند و می‌ خواهند در بین ملتی که از مذاهب گوناگون، مردم آن صدها سال در صلح و دوستی با هم زندگی کرده‌اند و از طرف دیگر فرهنگ و هویت خود را نیز دارند اختلاف و درگیری ایجاد کنند. آنها سعی می‌ کنند روابط برادرانه بین کشورها از جمله دو کشور سوریه و لبنان را مخدوش کنند.



احمدی‌ نژاد مردم لبنان گفت: توجه کنید دشمنان هر کشوری را اشغال کرده‌اند و یا هدف قرار داده‌اند سعی کرده‌اند در بین مردم آن به بهانه‌های مذهب، نژاد و زبان ایجاد اختلاف کنند و ما نمونه‌ های آن را مشاهده می ‌کنیم. اشغالگران سرمایه‌ گذاری سنگینی را برای ایجاد اختلاف و درگیری انجام داده و می ‌دهند ولی چهره آنها برای مردم و ملتها مشخص شده است.