جهان در آستانه تحول بزرگی است/ مردم غرب از صهیونیسم بیزارند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور در اجتماع مردم لبنان در ورزشگاه الرایه ضاحیه بیروت گفت: سفر به لبنان و دیدار با مسئولان و مردم آن برای من مانند یک رویای شیرین است. آمدهام تا بهترین سلامها و ارادت قلبی مردم ایران و رهبرگرانقدر انقلاب اسلامی را به شما ابلاغ کنم. سلام و درود خدا به مردم لبنان و سلام و درود خدا بر علما و جوانان لبنان.
رئیس جمهور با بیان اینکه امروز جهان در آستانه تحول بزرگی است که از منطقه ما آغاز شده است تصریح کرد: میدانید که زورگویان با تکیه بر قدرت مادی و سلاح خود سالهاست که به دنبال گسترش نفوذ و سیطره خود بر منطقه ما به عنوان کلید سلطه بر جهان هستند. آنها هیچ حد و مرزی را جز تسلط کامل بر منطقه و جهان قائل نیستند. همیشه دیگران را بدهکار دانسته و خود را طلبکار دانسته اند. جان، مال، حیثیت و فرهنگ ملتها به ویژه ملتهای ما در نزد آنها حرمتی نداشته است.
وی ادامه داد: برای آنها مسلمان، مسیحی، کلیمی و هر یگانه پرست عدالت خواه یکسان و دشمن محسوب میشود. ماهیت و رفتار آنها در تضاد با فطرت الهی و حق پرستی انسان است. همچنان که تاریکی و جهل در نقطه مقابل نور و علم قرار دارد. حقیقت این است که بردهداران و استعمارگران سابق که در برابر اراده ملتها شکست خوردهاند با تغییر چهره خود و شعارهای جدید اهداف گذشته خود را دنبال میکنند.
احمدی نژاد گفت: با طراحی قبلی و با استفاده از غفلتهای منطقه و به بهانه خسارت ناشی از جنگ جهانی، فلسطین را با زور و کشتار هزاران نفر و آواره کردن میلیونها نفر اشغال کردند و رژیم نامشروع و بیگانهای را در فلسطین مستقر کردند و یک تهدید دائمی برای آنها و دولتهای جهان ایجاد کردند. هر جا خواستند زورگویی کنند قدرت افسارگسیخته این رژیم را به رخ کشیدند و دست آنها را برای هر جنایتی باز گذاشتند. نگاه کنید آیا در سابقه رژیم صهیونیستی چیزی جز جنایت دیده می شود.
رئیس جمهور تصریح کرد: ارتکاب جنایت جنگی در فلسطین و لبنان و تهدید و زور برای آنها به امری عادی تبدیل شده است. صهیونیستها اجازه یافتند حتی تمام آنچه را که سلطه گران به عنوان حقوق اساسی انسانها از دیگران مطالبه میکنند نقض کنند. رژیم صهیونیستی سندی گویا بر فریبکاری نظام سرمایه داری و اندیشه مادی و تجسم ذات آن است و دلیل روشن آن اتفاق نظر دولتهای سلطهجو در حمایت از این رژیم تحمیلی است. آنها این رژیم را عامل اتحاد خود و ابزار تسلط بر جهان میدانند.
احمدی نژاد گفت: حامیان این رژیم اشغالگر توهین به خدا، کتب آسمانی و مقدسات بشری را روا دانسته اند اما مقاومت در برابر تجاوزات و جنایتها و موجودیت تحمیلی صهیونیستیها را گناهی نابخشودنی میدانند. البته حساب ملتهای آنها جداست. مردم در غرب از اندیشه و حزب صهیونیست بیزار هستند و اگر خفقان نباشد نظر خود را در این ارتباط به صورت بلند در رسانهها و خیابانها بیان می کنند.
وی افزود: به لطف خداوند و مقاومت ملتهای منطقه امروز پرده از چهره تزویرگر آنها فرو افتاده است و یک موج انسانی جهانی علیه این رژیم شکل گرفته است. به راستی که خداپرستان حول ایمان به خداوند و خودپرستان حول محور شیطان متحد شدهاند.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: آنها به دنبال ایجاد اختلاف و درگیری در منطقه ما هستند. در لبنان یک دوست و یک شخصیت وطن دوست را ناجوانمردانه ترور می کنند و با جعل خبر و سوء استفاده از نظام حقوقی نظام سلطه و با اختلاف افکنی دوستان دیگر را متهم میکنند و می خواهند در بین ملتی که از مذاهب گوناگون، مردم آن صدها سال در صلح و دوستی با هم زندگی کردهاند و از طرف دیگر فرهنگ و هویت خود را نیز دارند اختلاف و درگیری ایجاد کنند. آنها سعی می کنند روابط برادرانه بین کشورها از جمله دو کشور سوریه و لبنان را مخدوش کنند.
احمدی نژاد مردم لبنان گفت: توجه کنید دشمنان هر کشوری را اشغال کردهاند و یا هدف قرار دادهاند سعی کردهاند در بین مردم آن به بهانههای مذهب، نژاد و زبان ایجاد اختلاف کنند و ما نمونه های آن را مشاهده می کنیم. اشغالگران سرمایه گذاری سنگینی را برای ایجاد اختلاف و درگیری انجام داده و می دهند ولی چهره آنها برای مردم و ملتها مشخص شده است.
به گزارش مهر، رئیس جمهور با اشاره به حادثه 11 سپتامبر گفت: آنها به بهانه این حادثه در نیویورک، به افغانستان و سپس به بهانه دیگری به عراق حمله کردند و صدها هزار نفر را کشته و آواره و همه زیرساختها را ویران کردند، در حالی که از ابعاد اقدامات اشغاگران در افغانستان و عراق و اخیراً در پاکستان به خوبی معلوم است که هدف آنان شناسایی عوامل احتمالی حادثه 11 سپتامبر نبوده بلکه این حادثه صرفاً بهانهای برای حضور در منطقه و پیگیری اهداف استعماری آنها بوده است.
احمدینژاد شناسایی حقیقت 11 سپتامبر و بازگشایی جعبه سیاه آن را حلال بسیاری از مشکلات خواند و خاطرنشان کرد: تشکیل گروه حقیقتیاب مستقل و بیطرف برای ریشهیابی ماهیت و عوامل حادثه تاسفبار 11 سپتامبر خواست همه ملتهای منطقه و جهان است و دولتمردان آمریکایی و متحدان آنان توجه کنند که تن دادن به این کار یک فرصت برون رفت آبرومندانه برای آنان نیز خواهد بود، اما هر نوع مقاومت در برابر این خواست قانونی و انسانی به منزله آن است که حادثه 11 سپتامبر با برنامهریزی قبلی و برای اهداف اشغالگری و مقابله با ملتها بوده است.
وی تاکید کرد بهترین حالت برای اشغالگران افغانستان و عراق ترک منطقه، عذرخواهی از مردم و جبران خسارت است و اگر به این نصحیت مشفقانه توجه نکنند، دست قدرت ملتهای منطقه که تجلی قدرت خدا است، آنها را با ذلت از منطقه بیرون خواهد کرد و جنایتکاران را به دادگاه عدالت خواهد سپرد.
رئیس جمهور ادامه داد: اشغالگران هزاران انسان آزاد را از فلسطین و دیگر جاها ربودند و در سیاهچالها زندانی کردند اما از هیچ کدام از مدعیان حقوق بشر صدایی شنیده نشد.
احمدی نژاد به حضور همسر سید محسن موسوی کاردار جمهوری اسلامی ایران یکی از چهار دیپلمات ربوده شده در لبنان در 24 سال قبل اشاره کرد و گفت: 4 دیپلمات ایرانی سیدمحسن موسوی، احمدمتوسلیان، تقی رستگارمقدم و کاظم اخوان، افرادی دانشمند و عاشق انسانها و طرفدار واقعی صلح و برادریاند و با روادید قانونی در لبنان بودند که ربوده شدند و بنا بر اسناد و اطلاعات موثق، این 4 نفر زندهاند و هماکنون به طور غیرقانونی در زندانهای رژیم صهیونیستی اسیر هستند.
وی رژیم صهیونیستی را مسئول سلامت و جان آنان خواند و گفت: رژیم صهیونیستی باید هرچه زودتر اجازه دهد که نمایندگان صلیب سرخ با آنان ملاقات و ترتیبات آزادی آنان و همه زندانیان دربند را فراهم آورد.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود بحران اقتصادی و آلودگی آب و هوا را حاصل سیاستهای یکجانبه سلطهگران و اندیشه سرمایهداری دانست که بدون توجه به ارزشهای اخلاقی، چیزی جز سود حداکثری خود را دنبال نمیکنند.
احمدینژاد بیان فهرستی از اقدامات مخرب نظام و اندیشه سرمایهداری را نیازمند ساعتها وقت ذکر کرد و با بیان اینکه امروز واقعیتها در برابر چشمان جهانیان قرار گرفته و مستکبران نزد مردم رسوا شدهاند افزود: رژیمی که در سال 1982 حتی بخشی از بیروت را اشغال کرده بود، در 3 مقطع و به ویژه در جنگ 33 روزه با همت و مقاومت ملت لبنان و اخیراً نیز با مقاومت مقتدرانه ارتش از مرزها رانده شده است.
وی حماسه مقاومت 22 روزه مردم غزه را نیز نشاندهنده و آشکارترکننده ضعف و سستی رژیم صهیونیستی دانست و افزود: صهیونیستهای بیفرهنگ خود را در بنبست میبییند و ممکن است برای ایجاد فرصتی برای نجات خود دست به شرارتهای جدید بزنند، اما اعلام میکنم که هر شرارت جدید، صرفاً عمر ننگین این رژیم جعلی را کوتاهتر خواهد کرد.
رئیس جمهور گفت: آنها وعده بازگردان بخش کوچکی از سرزمین فلسطین تحت بدترین شرایط تحمیلی بدون بازگشت آواردگان و بدون پذیرفتن حق حاکمیت ملت فلسطین را صلح نام نهادند، در حالیکه هنوز به تجاوز و اشغال ادامه میدهند و به هیچ یک از مقررات بینالمللی و حتی وعدههای خود نیز پایبند نیستند.
وی تاکیدکرد: حضور رژیم صهیونیستی به هر ترتیب و حتی در یک وجب از سرزمین فلسطین به معنای فرصت دادن به اشغالگری و جنایت است و دولت یهودی به معنی یک رژیم نژادپرست است که نتیجه آن آوارگی بیش از یک و نیم نفر دیگر از ساکنان بومی سرزمینهای اشغالی است.
وی تنها راه حل موضوع فلسطین را برپایی صلح پایدار در منطقه و شناسایی حق حاکمیت مردم فلسطین و بازگشت آوارگان فلسطینی به سرزمین خود و بازگشت اشغالگران به خانههای خود خواند و گفت: به نفع سردمداران رژیم صهیونیستی است که به خانههای خود بازگردند و فلسطین را به صاحبانش تحویل دهند، والا در طوفان خشم مردم فلسطین و امتهای آزاده، مضمحل خواهند شد.
رئیس جمهور از برخی دولتهای منطقه خواست در ضمن همکاری و همبستگی با ملتها اجازه دهند مردم آزادانه نظر خود را درباره جنایات رژیم صهیونیستی ابراز کرده و بتوانند کمکها و یاری خود را به مردم مظلوم فلسطین تقدیم کنند.
احمدینژاد گفت: بیتردید هر دولت، فرد و گروهی به هر نحوی که به دنبال شناسایی رژیم اشغالگر صهیونیستی و اعطای فرصت تجدید قوا به او باشد، از نگاه دولتها و ملتهای منطقه محکوم است.
وی گفت: حامیان رژیم صهیونیستی بدانند که بهترین و تنها راه در مقابل آنان برای احیای دوستی و همکاری با مردم منطقه، پایان دادن به سیطره صهیونیستهاست و آنان باید همانطور که این رژیم را آورده و بر مردم تحمیل کردهاند، خودشان آن را ببرند و از ملتهای منطقه عذرخواهی و خسارات را جبران کنند.
رئیس جمهور با بیان اینکه آنان اگر به صهیونیستها احساس بدهکاری میکنند، آن بدهکاری را از جیب خودشان بپردازند، افزود: بدون تردید ملت فلسطین خود قادر است حاکمیت ملی خود را اعمال کند.
احمدینژاد با اشاره به ارکان رهبری سازمان ملل گفت: کوتاهی بس است و آنان باید اجازه دهند که سازمان ملل حقیقتاً سازمان ملل و نه سازمان چند دولت سلطهگر باشد و به جای به رسمیت شناختن اشغالگری، حق حاکمیت ملت فلسطین را به رسمیت بشناسند و صهیونیستها را وادار به تسلیم در برابر حق و قانون کنند چرا که این خواست ملتهای منطقه است و مقاومت در برابر آن جز شکست حاصلی نخواهد داشت.
وی ادامه داد: رژیمی که مأموریت داشت از نیل تا فرات را به نفع نظام سرمایهدار اشغال کند، امروز در پشت دیوارهای خودساخته محبوس شده است، در حالیکه جبهه مقاومت ملتها در فلسطین، لبنان، سوریه، ترکیه، عراق، ایران و همه منطقه شکل گرفته و رژیم صهیونیستی در سراشیبی سقوط است و هیچ قدرتی قادر به نجات او نیست.
رئیس جمهور، لبنان را سرزمین موحدان و پاکان توصیف کرد و گفت: شیاطین، وحدت و انسجام را که منشإ اقتدار ملتهاست، نمیپسندند و تلاش میکنند آنرا مخدوش کنند اما با افتخار اعلام میکنم شما رمز عزت و پیروزی، یعنی کلمه توحید و نتیجه آن توحید کلمه را تجربه و شیطان را مأیوس کردهاید.
احمدینژاد خطاب به ملت لبنان تأکید کرد: آرمانهای ملت ایران و شما یکی است و ما در جبهه واحدی قرار داریم و عزت و پیشرفت لبنان را سربلندی و پیشرفت خود دانسته و در غمها و شادیها در کنار شما هستیم.
وی با اشاره به ملاقاتها و توافقات خود با مسئولان لبنانی گفت: قرار شد در زمینه انرژی، علم و فناوری، بهداشت و درمان، کشاورزی، صنعت، فرهنگ و گردشگری تلاشها را گسترش دهیم.
رئیس جمهور ضمن تشکر ازمشیل سلیمان رئیسجمهور لبنان، نبیه بری رئیس مجلس و سعد حریری نخست وزیر لبنان و نیز سیدحسن نصرالله دبیرکل حزبالله لبنان از همه مردم، گروهها، طوایف، بزرگان و علمای لبنان نیز تقدیر و تشکر کرد و افزود: با افتخار اعلام میکنم که ملت ایران تا آخر در کنار شما خواهد ایستاد.
احمدی نژاد گفت: اراده الهی بر آن است که فرزندی از فرزندان پیامبر خاتم حضرت محمد مصطفی (ص) به همراهی حضرت عیسی مسیح (ع) و دیگر صالحان خواهد آمد و ملتها را در تحقق آن دنیای زیبا و دوستداشتنی هدایت و یاری خواهد کرد. آینده از آن ماست و در این آینده دشمنان جایی نخواهند داشت.
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