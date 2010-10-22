قیمت بنزین هنوز معلوم نیست / آخرین وضعیت اساسنامه شرکت نفت

سید مسعود میرکاظمی در گفتگو با مهر درباره تعیین تکلیف قیمت بنزین در دولت، گفت: در کارگروه نمایندگان ویژه رئیس جمهور هنوز تصمیم نهایی برای تعیین قیمت بنزین اتخاذ نشده است.

این عضو کابینه دولت با یادآوری اینکه تاکنون سهمیه 60 لیتری برای خودروهای شخصی برای آبان ماه امسال تعیین و اعلام شده است، تصریح کرد: به زودی تصمیمات نهایی در خصوص وضعیت بنزین اعلام خواهد شد.

به گزارش مهر، با موافقت دولت سهمیه و قیمت عرضه بنزین تمامی خودروها و موتورسیکلتهای شخصی و عمومی برای آبان ماه امسال ثابت باقی مانده است.

این در حالی است که شهریور ماه سالجاری با توجه به تعویق زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها ، مقرر شده است که سهمیه بنزین خودروهای شخصی به صورت ماهانه به کارت هوشمند سوخت آنها واریز شود.



آخرین وضعیت تدوین اساسنامه شرکت نفت در دولت

رئیس ستاد تدابیر ویژه اقتصادی دولت همچنین در پاسخ به این پرسش مهر مبنی بر آخرین وضعیت ارائه اساسنامه شرکتهای ملی نفت و گاز به مجلس شورای اسلامی، توضیح داد: تاکنون بیش از 12 جلسه کمیسیونهای دولت به منظور تدوین اساسنامه شرکت ملی نفت تشکیل جلسه داده است.

به گفته این عضو کارگروه نمایندگان ویژه رئیس جمهور، در این جلسات علاوه بر اساسنامه شرکت ملی نفت، اساسنامه سایر شرکتها نیز مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است.

وی با تاکید بر اینکه ما در انتظار ارسال نتیجه کار از کمیسیونها به هیئت دولت هستیم، بیان کرد: با نهایی شدن این بررسی در کمیسیونها و ارسال آن به هیئت دولت، آن را به مجلس شورای اسلامی ارسال می کنیم.

رئیس هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران در خصوص تدوین اساسنامه شرکت نفت توسط نمایندگان مجلس، گفت: در مجلس هم یک کمیته درباره بررسی اساسنامه شرکت ملی نفت تشکیل شده است که نمایندگان مجلس هم بررسی های خود را در این زمینه انجام می دهند.

وزیر نفت با تاکید بر اینکه درخواست وزارت نفت انجام یک کار مشترک در زمینه تدوین و بررسی اساسنامه شرکت ملی نفت با مشارکت نمایندگان مجلس است، تبیین کرد: امیدواریم با انجام این کار مشترک در مجموع به یک نتیجه مثبت دست یابیم.



در همین حال پیشتر محسن خجسته مهر معاون برنامه ریزی وزیر نفت با اشاره به انجام مراحل پایانی تدوین اساسنامه شرکت ملی نفت ایران در دولت، گفته بود: وزارت نفت تاکنون بیشتر نظرات خود را در خصوص اساسنامه اعلام کرده است.

این در حالی است که شهریور ماه امسال در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، طرح دو فوریتی تغییر در ساختار قانون نفت ارائه شد که کمیسیون انرژی مجلس به دنبال تاخیر دولت در ارائه اساسنامه شرکت ملی نفت و گاز ایران اقدام به تهیه اساسنامه کرده است.



برخی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس هم با اشاره به مراحل پایانی تدوین پیش نویس اساسنامه شرکت ملی نفت ایران در مجلس، اعلام کرده اند: به زودی این پیش نویس برای تصویب نهایی در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد.

صادرات بنزین ایران ادامه می یابد

میرکاظمی همچنین درباره روند صادرات بنزین ایران به کشورهای متقاضی توضیح داد: به واحدهای پتروشیمی این مجوز داده شده است که با تکمیل ظرفیت مخازن ذخیره سازی، بنزین تولیدی خود را به خارج از کشور صادر کنند.

به گزارش مهر، با اجرای طرح تولید ضربتی بنزین در 6 مجتمع پتروشیمی از 25 مرداد ماه امسال در 6 مجتمع پتروشیمی برزویه (نوری)، جم، امیرکبیر، بندر امام خمینی، اراک و بوعلی سینا در مجموع امکان تولید 15 تا 17 میلیون لیتر بنزین در داخل کشور فراهم شده است.