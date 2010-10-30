هزینه150 هزار میلیاردی توسعه هوا فضا/ ساخت هواپیمای 59 نفره آغازشد

منوچهر منطقی در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: این میزان بودجه در طول برنامه پنجم توسعه برای سرمایه گذاری در صنعت هوایی کشور در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به توانمندی ها و پتانسیل های بالای کشور در بخش صنایع هوایی افزود: توسعه صنعت هوایی کشور باید از نظر نهاد های صنعتی نظیر وزارت صنایع و معادن حمایت شود.

منطقی با بیان نقش مثبت و موثر صنایع هوایی در توسعه اقتصادی کشور و جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در این زمینه اظهار داشت: توسعه صنایع هوایی باعث جذب یک صد و 50 هزار نفر از فارغ التحصیلان علوم مهندسی در این بخش خواهد شد.

وی به سرمایه گذاری های مختلف در بخش صنایع هوایی اشاره و تصریح کرد: در سرمایه گذاری صنایع هوایی به سه مولفه اقتصادی، علمی و امنیتی توجه جدی می شود.

مدیرعامل سازمان صنایع هوایی در ادامه به پتانسیل های کشور در زمینه صنایع هوایی اشاره کرد و بیان داشت: ایران از نظر ساخت موتورهای جت مخصوص هواپیماهای بدون سرنشین، اورهال و ارتقای هواپیما وهلی کوپتر، حمل و نقل هوایی و بخش اویونیک ظرفیت ها و توانمندی های بسیار زیادی را در اختیار دارد.

وی خاطر نشان کرد: صنایع هوایی دستاوردهای اقتصادی بالایی را در سطح ملی و بین المللی به همراه دارد که این دستاورد ها معادل یک درصد از درآمد ملی کشور است.

منطقی به پتانسیل کشور دربخش مواد پیشرفته صنایع هوایی کشورهم اشاره کرد و گفت: در بخش مواد پیشرفته سرمایه گذاری های بسیاری در کشور انجام شده که با همکاری مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی و صنایع مربوطه قابلیت تامین این مواد در کشور وجود دارد.

به گفته منطقی در حال حاضر چند نوع هواپیما توسط بخش دولتی و خصوصی در کشور ساخته می شود که مجموع سازندگان هواپیما در کشور به بیش از 15 مجموعه بالغ می شود.

وی افزود: در کشورهای جهان سوم به ازای هریک میلیون نفر 70 فروند هواپیما و در ایران 9 هواپیما تولید می شود که باید این فاصله زیاد را با همت و تلاش مضاعف جبران کنیم.

منطقی گفت: در ایران پتانسیل زیادی برای ساخت هواپیما وجود دارد که باید در یک پروسه زمانی پنج ساله ساخت هواپیما را به 100 فروند برسانیم.

این مسئول به طراحی و ساخت هواپیما در داخل کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر ساخت جت منطقه ای در کشور انجام می شود اما درصدد هستیم با مشارکت کشورهای خارجی ساخت هواپیماهای 90 تا 120 نفره را در کشور آغاز کنیم.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع هوایی ایران خاطرنشان کرد: درحال حاضرساخت هواپیمای 59 نفره در کشور را آغاز کرده ایم اما تصمیم داریم به جای تمرکزروی هواپیماهای بالاترساخت هواپیماهای 120نفره را با سرمایه گذاری بخش خصوصی وحتی کشورهای دیگر شروع کنیم که در صورت نهایی شدن مذاکرات خبر آن از طریق رسانه ها اعلام خواهد شد.

تحریم موجب توانمندی صنعتی کشور شد

منطقی تحریم را موجب توانمندی بخش صنعت و نوآوری کشور دانست و گفت: وقتی در تحریم قرار می گیریم مجبور می شویم نیاز خود را با شکوفایی توانمندی های خود در بخشهای دیگر شکوفا کنیم که خوشبختانه در بخشهایی که تحریم شدیم توانستیم به موفقیتهای خوبی برسیم که بخشی از این دستاوردها در نمایشگاه تخصصی کیش عرضه خواهد شد.

مدیرعامل سازمان صنایع هوایی کشور در ادامه این گفتگو به موقعیت و جایگاه استان قزون در خصوص استقرار شهرک صنعتی هوا فضا اشاره کرد و یادآور شد: استان قزوین یک وضعیت استثنایی دارد و تجمعی از صنایع در این استان وجود دارد و از نظر مراکز علمی داشتن دو دانشگاه بزرگ موقعیت ویژه ای به منطقه داده است.

وی افزود: از نظر سوق الجیشی هم قزوین در شاهراه و مرکز ارتباطی چند استان مهم کشور قرار دارد که شهرهای استانهای بزرگ را به هم پیوند می دهد و بهترین نقطه برای شکل گیری صنعت هوافضاست.

منطقی خاطرنشان کرد: از آنجا که صنایع هوافضا به تعامل وسیعی با بخشهای مختلف علمی و تحقیقاتی، تولیدی و صنعتی در کشور نیاز دارد و استان قزوین از این امتیاز ممتاز برخوردار است در صورت حمایت مسئولان استانی می توان یکی از قطبهای مجموعه هوایی و فضایی کشور را در این استان پایه گذاری کرد.

منطقی یادآور شد: در زمینه چرخبال، توانمندی خوبی داریم و در مرحله طراحی و ساخت و در آستانه مرحله تجاری سازی چرخبال قرار داریم.

وی گفت: دو هلیکوپتر هشت و 14 نفره هم در طراحی ملی پیش بینی شده که در هفت تا هشت سال آینده صاحب برند خواهیم شد که ساخت اجزاء آن در بخش خصوصی پیش بینی شده است.

این مسئول ورود در عرصه ساخت موتور جت را مهم دانست و اظهار داشت: توانمندی خوبی در این زمینه در کشور داریم که در حال حاضر موتور هواپیماهای بدون سرنشین را در داخل کشور می سازیم و دنبال ساخت هواپیماهای بدون سرنشین در سطح بالاتر هستیم و موتورهای جت پایه سبک و سنگین به کمک دانشگاه، وزارت صنایع و بخش خصوصی طراحی شده که بزودی کارش آغاز خواهد شد.

به گفته منطقی با داشتن دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی در صنایع مخابرات الکترونیک و کنترل، در بخش خصوصی هم در تولید اجزاء هواپیماهای 9 تا 20 نفره درحال برنامه ریزی هستیم که درمنطقه وی‍ژه استان قزوین، مشهد و تبریز این کار صورت خواهد گرفت.