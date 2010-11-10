14 پروژه بزرگ گلستان کنترل فنی و مکانیک خاک شدند

بهمن تقوی رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: خدمات فنی و مهندسی این مجموعه شامل مطالعات و آزمایشات قبل اجرای پروژه‌ها، و عملیات کنترل کیفی در حین اجراء و کنترل بعد از اجراست.

وی اظهار داشت: حضور در پروژه‌های مربوط به دستگاهها و سازمانهایی مانند اداره کل راه و ترابری، شرکت آب منطقه‌ای، سازمان مسکن و شهرسازی، حوزه راهسازی استان، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، شهرداریهای استان، اداره کل نوسازی مدارس، سازمان تربیت بدنی و .... از جمله اقدامات است.

وی نیروگاه گازی علی‌آباد، سد مخزنی کبودوال، بزرگراه گرگان - آزادشهر، کمربندی علی‌آباد، بزرگراه آزادشهر- مینودشت- گالیکش، جاده ویژه جنگل گلستان،تعریض محور آق‌قلا- گنبد، تعریض محور کردکوی بندرترکمن و پروژه مسکن مهر سعدآباد گرگان را جمله پروژه‌هایی اعلام کرد که کنترل کیفی آن توسط آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان صورت می‌پذیرد.

تقوی رستمی بیان داشت: پروژه مسکن مهر گنبد، عملیات آسفالتی پروژه‌های راهسازی استان گلستان، کلیه پروژه‌های عمرانی شهرداری گرگان، کلیه پروژه‌های عمرانی شهرداری علی‌آباد و کلیه پروژه‌های عمرانی شهرداری گنبدکاووس از دیگر طرحهاست.

مدیر آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک گلستان، در زمینه مطالعات ژئوتکنیک، از پروژه‌های مهم استان در سال 1389 گفت: پروژه سد شصت کلاته، پروژه بیمارستان 320 تختخوابی گرگان، پروژه مسکن مهر بندرترکمن، پروژه‌های مسکن مهر شهرهای زیر 25 هزار نفر، پروژه 506 واحدی سرمایه‌گذاری مسکن شمال و پروژه ساختمان اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان از جمله موارد است.

وی عنوان کرد: یکی دیگر از عمده فعالیتها و عملکردهای آزمایشگاه استان، همکاری با معاونت امور عمرانی و مدیرکل دفتر فنی استانداری در جهت استقرار و برقراری کیفیت در پروژه‌های عمرانی استان است.

تقوی رستمی گفت: این واحد به عنوان یکی از اعضای فعال شورای فنی استان، کمیته نظارت استاندارد، کمیته کنترل کیفیت مصالح ساختمانی و کمیته آموزش استان فعالیت دارد.

وی اظهار امیدواری کرد: امیدواریم در جهت تحقق برنامه‌های دولت محترم و سند چشم انداز بیست ساله کشور، شعار ارتقاء کیفیت سازه‌ها، حافظ منافع ملی را عملی سازیم.