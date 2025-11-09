انجام ۹۳ هزار ۷۴۳ آزمایش تخصصی مکانیک خاک در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، امید احمدی پیش از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با تبریک روز ملی کیفیت اظهار کرد: آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان در حال حاضر با ۴۶ نفر نیروی متخصص و با بیش از ۳۰ سال سابقه فعالیت، به عنوان یک نهاد دولتی و زیرمجموعه وزارت راه و شهرسازی، مسئولیت انجام آزمایشات تخصصی خاک، مصالح و سازه‌ها را بر عهده دارد.

وی افزود: این آزمایشگاه در پروژه‌های مختلف عمرانی استان، از جمله پروژه‌های راهسازی، پل‌سازی، مسکن ملی و فرودگاه‌ها، نقش اساسی در ارزیابی کیفیت خاک و مصالح به‌ویژه در آزمایشات غیر مخرب ایفا می‌کند.

مدیر آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک کردستان با اشاره به انجام ۹۳ هزار و ۷۴۳ آزمایش در سال جاری گفت: این آزمایشات شامل تحلیل‌های خاک، مصالح ساختمانی، بررسی مقاومت مصالح، آزمایش‌های غیر مخرب و همچنین ارزیابی کیفیت سازه‌ها بوده است و همچنین در این مدت، عملیات حفاری در بیش از ۸۰۰ متر عمق برای پروژه‌های مختلف در سطح استان انجام شده است.

وی توضیح داد: آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک کردستان دارای تجهیزات پیشرفته و به‌روز است که قادر است انواع آزمایش‌های تخصصی را در حوزه‌های مختلف عمران، راهسازی و زیربنایی انجام دهد.

مدیر آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک اذعان کرد: آزمایشات غیر مخرب یکی از مهمترین خدمات ماست که شامل ارزیابی کیفیت جوش، اندازه‌گیری ضخامت لایه‌های بتنی و فلزی، و همچنین تست‌های مربوط به مقاوم‌سازی سازه‌ها می‌شود.

این مقام مسئول اضافه کرد: آزمایشگاه ما در استان کردستان به‌طور مستقل فعالیت می‌کند و برخلاف بخش‌های خصوصی، وابستگی به بخش دولتی ندارد و ما از تجهیزات پیشرفته‌ای همچون لیزر و دوربین‌های مخصوص برای آزمایش‌های دقیق سطح جاده‌ها و سازه‌ها استفاده می‌کنیم.

احمدی همچنین به اهمیت برگزاری دوره‌های آموزشی تخصصی اشاره کرد و افزود: در طول سال، دوره‌های آموزشی برای ارتقای سطح دانش و مهارت‌های کارشناسان و پرسنل برگزار می‌شود و این دوره‌ها به‌ویژه در حوزه‌های کنترل کیفیت، آزمایش‌های غیر مخرب و مقاومت مصالح، به‌طور مستمر اجرا می‌شود.

مدیر آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک کردستان تاکید کرد: تلاش ما همواره بر ارتقای کیفیت پروژه‌های عمرانی و ارائه خدمات دقیق و به‌موقع به پیمانکاران و مسئولان پروژه‌ها است و این آزمایشگاه به‌عنوان یک مرجع مهم در استان، نقش کلیدی در بهبود و تضمین کیفیت ساخت‌وسازها دارد.

وی اضافه کرد: در حال حاضر ۶۳۰ نوع آزمایش در کل کشور توسط آزمایشگاه‌های فنی مکانیک خاک قابل انجام است که نیازهای کشور را پوشش می‌دهد.

وی همچنین به اهمیت آموزش به نیروهای انسانی آزمایشگاه پرداخت و یادآور شد: امسال ۵۷۲ ساعت دوره تخصصی آموزشی برای کارکنان آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان کردستان انجام شده است.