اقدام مسئولان عراق در تشکیل دولت و مجلس جدید بسیار داهیانه بود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی اظهار داشت: خیلی از کشورهایی که در صحنه بین المللی فعال هستند اقدامات و تحریکات گسترده ای را در جهت کارشکنی در روال طبیعی تشکیل دولت و پارلمان عراق انجام دادند که با وحدت نظر مسئولان عراق این توطئه ها به شکست انجامید و این امر تاثیر مثبتی در آینده کشور عراق خواهد داشت.

وی همچنین ضمن تبریک انتخاب آقای عثمان نجیفی به عنوان رئیس پارلمان عراق که با توافق همه گروه های سیاسی بدست آمده اظهار داشت: اطلاعات خوبی از سوابق جنابعالی داشتیم و بر همین اساس نسبت به این حسن انتخاب خوشحال بوده و امیدوارم مذاکرات فی ما بین شاهد گسترش روابط بین پارلمان های دو کشور باشیم.

لاریجانی در پایان با آرزوی استقرار امنیت پایدار در سایه تشکیل دولت مستقل در کشور عراق و اظهار آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای ارائه هر گونه کمک در این جهت از رئیس پارلمان عراق برای سفر به کشورمان دعوت به عمل آورد.

در ادامه رئیس مجلس عراق با اظهار خرسندی از این گفتگو اظهار داشت: ما با جمهوری اسلامی ایران روابط گسترده و ویژه ای داریم، در شرایط جدید عراق ما نیازمند به توسعه همکاری ها با کشورهای منطقه و در راس آن با جمهوری اسلامی ایران هستیم.

اسامه نجیفی افزود: نقش جمهوری اسلامی ایران در مسئله امنیت کشور عراق بسیار با اهمیت بوده و با توجه به حسن همجواری و نزدیکی دو ملت و اینکه دولت وحدت ملی عراق که با مشارکت همه گروه ها و فراکسیون ها تشکیل گردیده است از شما می خواهیم در مورد مسئله عراق خیلی نزدیک و کارآمد فعالیت داشته باشید.

رئیس مجلس عراق مشارکت ایران در مورد مسائل عراق را بیانگر این پیام دانست که کشورهای دیگر بدانند جمهوری اسلامی ایران خواهان امنیت و ثبات در عراق است.

وی در پایان بر اهمیت توسعه و گسترش روابط پارلمان بین دو کشور تاکید کرد.