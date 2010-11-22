به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو، تیم کشتی فرنگی ایران تا به حال در 6 وزن موفق به کسب چهار مدال طلا شده و این در حالی است که امید اول کسب عنوان قهرمانی یعنی حمید سوریان، ضعیف ترین عملکرد را در میان سایرین داشته است.

محمد بنا در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو در خصوص عملکرد تیم کشتی فرنگی ایران در این بازی ها گفت: اول از همه خواهشی از شما دارم و آن این است که بعضی ها دایه مهربان تر از مادر برای حمید سوریان نشوند. سوریان دلسوزان واقعی دارد و نیاز به دیگران ندارد.

وی در خصوص ناکامی قهرمان پنج دوره رقابت های جهانی اظهار داشت: باخت حتی برای قهرمانان هم وجود دارد و باید بگویم، دیروز، روز سوریان نبود. ما در خصوص حمید بزودی با مربیان آسیب شناسی خواهیم کرد تا علل شکست را دریابیم و آن را برطرف کنیم.

بنا با ابراز خوشحالی از کسب چهار مدال طلای تیم کشتی فرنگی افزود: ناکامی حمید سوریان بسیار تلخ بود اما شیرنی چهار مدال طلای کسب شده توسط سایر فرنگی کاران باعث شده تا تحمل تلخی شکست سوریان سهل شود.

محمد بنا با بیان اینکه تیم کشتی فرنگی درخشش خیره کننده ای در بازی های آسیایی گوانگجو داشته، افزود: ما طی 32 سال رقابت های کشتی فرنگی فقط دو مدال طلا توسط سوخته سرایی کسب کردیم و محسن سبزعلی هم توانست یک مدال طلا برایمان کسب کند که زمان زیادی از آن می گذرد. در این دوره از رقابت های آسیایی چهار مدال طلا گرفتیم که اتفاق ویژه ای است.

سرمربی تیم کشتی فرنگی با بیان اینکه موفقیت تیم کشتی فرنگی ایران حاصل یک کار گروهی است، تصریح کرد: این پیروزی ها نه منحصرا به من مربوط می شود، نه به دیگر مربیان و نه به کشتی گیران. بلکه حاصل یک کار گروهی است. ما در یک کار شبانه روزی موفق به کسب این موفقیت ها شدیم.

بنا در خصوص امیر علی اکبری، نماینده وزن 120 کیلوگرم کشورمان، که مبارزاتش را روز سه شنبه برگزار خواهد کرد گفت: قرعه کشی علی اکبری انجام شده و فکر می کنم او اگر بتواند حریف قرقیز خود را شکست دهد، کسب مدال طلای این وزن دشوار نخواهد بود. من 99 درصد به کسب مدال طلای علی اکبری امیدوارم.

سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر که مدال طلای کدام فرنگی کار بیش از همه به دل او نشسته، گفت: همه فرنگی کاران به کار بزرگ و ارزشمندی دست زدند اما مدال طلای قربانی چیز دیگری بود. پیش از این خیلی ها می گفتند با تغییر وزن این کشتی گیر، ریسک کرده ام اما او به اعتماد ما پاسخ مثبت داد و لیاقت های خود را به اثبات رساند.

تیم کشتی فرنگی ایران تاکنون توسط امید نوروزی (60 کیلوگرم)، سعید عبدولی (66 کیلوگرم)، طالب نعمت پور (84 کیلوگرم) و بابک قربانی (96 کیلوگرم) صاحب گردن آویز طلا شده و فرشاد علیزاده هم در وزن 74 کیلوگرم مدال برنز گرفته است.