به گزارش خبرگزاری مهر از تبریز، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی افزود: هدفمند کردن یارانه‌ها یک فرصت است که اگر خوب اجرا شود، بسیاری از مشکلات جامعه را برطرف می‌کند.

تاج الدینی تصریح کرد: با اجرای صحیح این طرح، رفع فقر، ایجاد اشتغال و افزایش بهره‌وری روند درستی را پیدا می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: هدفمند کردن یارانه‌ها دارای دو بخش مبانی فکری و نظری و مبانی عملی و اجرایی است که دو موضوع تحقق عدالت و تخصیص بهینه‌منابع، به عنوان دو مولفه اصلی در بخش مبانی فکری و نظری هستند.

تاج الدینی تاکید کرد: اگر هدفمندسازی یارانه‌ها انجام نشود، در مسیر اقتصاد، گامی به سوی عدالت در کشور بر نداشته‌ایم.

وی ادامه داد: رسیدن به افق چشم‌انداز کشور نیازمند انتخاب راه درست است که این امر الزامات و بایدهایی دارد و برای مثال اگر قیمت‌ها درست نباشند، فعالان اقتصادی نمی‌توانند به درستی تصمیم‌گیری کنند.

معاون پارلمانی رئیس جمهور یادآور شد: هدفمندسازی یارانه‌ها به معنای حذف آن نیست بلکه به معنای این است که در شیوه پرداخت تغییر حاصل می‌شود.

تاج الدینی با اشاره به مزایای پرداخت مستقیم یارانه‌ها، تاکید کرد: حمایت از تامین اجتماعی، هدفمندی و رعایت عدالت از شاخصه‌های پرداخت یارانه‌ها به صورت مستقیم است.