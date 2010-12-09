رونمایی نسخه فارسی سیستم عامل آندروئید/ "فارسی تل" در گوشی گوگل

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین مدل گوشی های دارای نسخه کاملا فارسی شده آندروئید، مدل "نکسوس وان" خواهد بود که محصول مشترک کمپانی گوگل و اچتیسی است و به همت شرکت وب شریف - یکی از مجموعه های اقماری دانشگاه صنعتی شریف و پیرو قراردادی میان شرکت "همراه همزبان ایرانیان" و شرکت تولیدکننده گوشی اچ تی سی وارد بازار ایران می شود.
"فارسی تل " نسخه ایرانی شده ای از آندروئید
فارسیسازی، محلیسازی یا بومیسازی سیستم عامل پرطرفدار گوگل از آبانماه سال 88 کلید خورده و به اعتقاد مدیران این پروژه، سیستم عامل فارسی تل تنها یک نسخه فارسی شده از آندروئید نیست بلکه نام این پروژه، "نسخه ایرانی شده از آندروئید" است چرا که اضافه کردن زبان فارسی به سیستمعامل آندروئید فقط گام اول و لازم این پروژه بوده است.
آندروئید اساسا هیچ پشتیبانی از خط فارسی و حتی عربی ندارد و اولین کاری که از سوی تیم مدیران پروژه محلیسازی و فارسیسازی آندروئید انجام شد حل این مشکل بود اما هدف اصلی از اجرای آن طراحی سیستمعامل هوشمند موبایل برای کاربران ایرانی بود تا از تمام امکانات خاص یک سیستم به راحتی بهره مند شوند.
هم اکنون مسئلهای که کاربران موبایل یا دیگر ابزارهای دیجیتالی با آن روبهرو هستند این است که پیوسته مجموعه امکاناتی در این دستگاههای دیجیتالی وجود دارد که کاربر نمیداند از آنها میتواند چه استفادههایی داشته باشد. بنابراین کاربر ایرانی در کنار امکاناتی که این دستگاهها در اختیارش قرار میدهد نیاز به امکاناتی دارد که خاص خودش باشد. در محلیسازی آندروئید سعی شده که این امکانات خاص در اختیار کاربران ایرانی قرار گیرد.
اگرچه برای نخستین بار در رونمایی این محصول، سیستمعامل فارسیتل بر روی گوشی مدل نکسوسوان قابل نصب است اما گفته می شود فارسیتل محدود به یک دستگاه مشخص نیست و میتواند تقریبا برروی هر دستگاهی که با آندروئید سازگار باشد نصب شود.
ویرایش اول سیستمعامل تلفن همراه فارسیتل، بر روی چند مدل گوشی موجود در بازار تست و نصب شده که این گوشیها شامل مدلهایی از HTC، مدلی از موتورولا و برخی گوشیهای چینی بوده است.
امکانات سیستم عامل فارسی سازی شده آندروئید
از جمله امکانات سیستم عامل فارسی سازی شده و محلی سازی شده آندروئید، پشتیبانی کامل و استاندارد از خط و زبان فارسی است چرا که به دلیل پیچیدگیهای فراوان خط فارسی، کمتر نرمافزاری پیدا میشود که پشتیبانی صحیح و بینقصی از آن ارائه کند. به خصوص سیستمهای موبایل به علت محدودیتهای فنی و پردازشی خود در این زمینه ضعفها و ایرادهای فراوانی دارند که کاربران را میآزارد.
اما به اعتقاد طراحان نرم افزار فارسیتل، این اولین سیستمعامل موبایل است که پشتیبانی بینقصی از خط فارسی در تمام سطوح خود ارائه میدهد. این پشتیبانی با تمام استانداردهای مرتبط مانند استاندارد یونیکد و الگوریتمهای دوجهته، اتصال یونیکد و استاندارد شیوه نمایش اطلاعات فارسی بر اساس یونیکد 100 درصد سازگار است.
آندروئید و در نتیجه فارسیتل با یکی از جدیدترین و مطمئنترین نسخههای هسته لینوکس اجرا میشود و اجرای همزمان چند برنامه بدون تاثیر منفی روی سرعت و یا مصرف باتری از دیگر قابلیتهای این سیستم عامل متن باز است که قابل آلوده شدن به ویروس ها و کدهای مخرب نیست.
صفحه کلید مجازی فارسیتل نیز با هدف حداکثر سازگاری با صفحه کلید استاندارد فارسی و با هدف راحتترین استفادهپذیری در موبایل طراحی شده است.
به دلیل استقبال برنامهنویسان از سیستمعامل آندروئید هم اکنون دهها هزار برنامه مفید و کارآمد برای این سیستم وجود دارد که تقریبا هر نیازی را پوشش میدهند و هر روز نیز بر تعدادشان افزوده میشود. مزیت استفاده از فارسیتل در موجود بودن این نرمافزارها برای موبایل کاربران است. همچنین در سیستمعامل فارسیتل مجموعهای از نرمافزارهای مخصوص فارسیتل نیز با هدف استفاده کاربران ایرانی و رفع نیازهای سبک زندگی خاص آنان طراحی شده است.
در فارسی تل تنظیمات GPRS و MMS شبکههای موبایل کشور به طور پیشفرض قرار داده شده و با اولین روشن کردن گوشی به طور خودکار شبکه مخابراتی تشخیص داده میشود و اینترنت موبایل از لحظه اول با وجود مرورگر کروم آندروئید که یکی از استانداردترین مرورگرهای موبایل است و نیز نرمافزارهای پست الکترونیکی و چت، در اختیار کاربر خواهد بود. کاربران حرفهایتر اینترنت نیز میتوانند با نصب برنامههای جانبی از سایر قابلیتها و پروتکلهای اینترنت هم در گوشی خود استفاده کنند
آندروئید اساسا هیچ پشتیبانی از خط فارسی و حتی عربی ندارد و اولین کاری که از سوی تیم مدیران پروژه محلیسازی و فارسیسازی آندروئید انجام شد حل این مشکل بود اما هدف اصلی از اجرای آن طراحی سیستمعامل هوشمند موبایل برای کاربران ایرانی بود تا از تمام امکانات خاص یک سیستم به راحتی بهره مند شوند.
هم اکنون مسئلهای که کاربران موبایل یا دیگر ابزارهای دیجیتالی با آن روبهرو هستند این است که پیوسته مجموعه امکاناتی در این دستگاههای دیجیتالی وجود دارد که کاربر نمیداند از آنها میتواند چه استفادههایی داشته باشد. بنابراین کاربر ایرانی در کنار امکاناتی که این دستگاهها در اختیارش قرار میدهد نیاز به امکاناتی دارد که خاص خودش باشد. در محلیسازی آندروئید سعی شده که این امکانات خاص در اختیار کاربران ایرانی قرار گیرد.
اگرچه برای نخستین بار در رونمایی این محصول، سیستمعامل فارسیتل بر روی گوشی مدل نکسوسوان قابل نصب است اما گفته می شود فارسیتل محدود به یک دستگاه مشخص نیست و میتواند تقریبا برروی هر دستگاهی که با آندروئید سازگار باشد نصب شود.
ویرایش اول سیستمعامل تلفن همراه فارسیتل، بر روی چند مدل گوشی موجود در بازار تست و نصب شده که این گوشیها شامل مدلهایی از HTC، مدلی از موتورولا و برخی گوشیهای چینی بوده است.
امکانات سیستم عامل فارسی سازی شده آندروئید
از جمله امکانات سیستم عامل فارسی سازی شده و محلی سازی شده آندروئید، پشتیبانی کامل و استاندارد از خط و زبان فارسی است چرا که به دلیل پیچیدگیهای فراوان خط فارسی، کمتر نرمافزاری پیدا میشود که پشتیبانی صحیح و بینقصی از آن ارائه کند. به خصوص سیستمهای موبایل به علت محدودیتهای فنی و پردازشی خود در این زمینه ضعفها و ایرادهای فراوانی دارند که کاربران را میآزارد.
اما به اعتقاد طراحان نرم افزار فارسیتل، این اولین سیستمعامل موبایل است که پشتیبانی بینقصی از خط فارسی در تمام سطوح خود ارائه میدهد. این پشتیبانی با تمام استانداردهای مرتبط مانند استاندارد یونیکد و الگوریتمهای دوجهته، اتصال یونیکد و استاندارد شیوه نمایش اطلاعات فارسی بر اساس یونیکد 100 درصد سازگار است.
آندروئید و در نتیجه فارسیتل با یکی از جدیدترین و مطمئنترین نسخههای هسته لینوکس اجرا میشود و اجرای همزمان چند برنامه بدون تاثیر منفی روی سرعت و یا مصرف باتری از دیگر قابلیتهای این سیستم عامل متن باز است که قابل آلوده شدن به ویروس ها و کدهای مخرب نیست.
صفحه کلید مجازی فارسیتل نیز با هدف حداکثر سازگاری با صفحه کلید استاندارد فارسی و با هدف راحتترین استفادهپذیری در موبایل طراحی شده است.
به دلیل استقبال برنامهنویسان از سیستمعامل آندروئید هم اکنون دهها هزار برنامه مفید و کارآمد برای این سیستم وجود دارد که تقریبا هر نیازی را پوشش میدهند و هر روز نیز بر تعدادشان افزوده میشود. مزیت استفاده از فارسیتل در موجود بودن این نرمافزارها برای موبایل کاربران است. همچنین در سیستمعامل فارسیتل مجموعهای از نرمافزارهای مخصوص فارسیتل نیز با هدف استفاده کاربران ایرانی و رفع نیازهای سبک زندگی خاص آنان طراحی شده است.
در فارسی تل تنظیمات GPRS و MMS شبکههای موبایل کشور به طور پیشفرض قرار داده شده و با اولین روشن کردن گوشی به طور خودکار شبکه مخابراتی تشخیص داده میشود و اینترنت موبایل از لحظه اول با وجود مرورگر کروم آندروئید که یکی از استانداردترین مرورگرهای موبایل است و نیز نرمافزارهای پست الکترونیکی و چت، در اختیار کاربر خواهد بود. کاربران حرفهایتر اینترنت نیز میتوانند با نصب برنامههای جانبی از سایر قابلیتها و پروتکلهای اینترنت هم در گوشی خود استفاده کنند
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