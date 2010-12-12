افزایش احتمال سقط جنین در اثر تنفس هوای آلوده

دکتر مرضیه ایراندوست در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: استنشاق منواکسید کربن و سرب ناشی از هوای آلوده می تواند تهدید جدی برای سلامت مادران باردار باشد. تنفس این آلاینده ها هم بر روی جنین و هم سلامت مادر تاثیر منفی دارد.

وی با تاکید بر اینکه مادران باردار می بایست از رفت و آمد در هوای آلوده به شدت خودداری کنند افزود: عوارض ژنتیکی و جنینی در دوران بارداری مادر از مهمترین عوارض آلودگی هوا بر سلامت افراد است.

ایراندوست ادامه داد: احتمال رشد ناکافی نوزاد، کاهش وزن جنین در دوران بارداری مادر، تولد نوزاد نارس و سقط جنین از مهمترین عارضه های آلودگی هوا بر روی سلامت مادران باردار است.

این جراح و متخصص زنان و زایمان با اعلام اینکه آلودگی هوا موجب بروز اختلال در رشد جنین می شود گفت: وقتی مادر در هوای آلوده به راحتی اکسیژن دریافت نمی کند همین مشکل برای جنین نیز به وجود می آید و سلامت جنین را تهدید می کند.